Marco Giampaolo è stato esonerato. La decisione era stata già presa dopo lo 0-0 con lo Spezia, ma solo nella tarda serata del lunedì è arrivata l'ufficialità. Si chiude prima della fine del girone d'andata l'esperienza del tecnico abruzzese con il Torino, che ingaggerà Davide Nicola, che farà il suo esordio a Benevento venerdì prossimo. Il comunicato:

Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata.

Solo due successi per Giampaolo con il Torino

Giampaolo ha vinto solo due partite da allenatore del Torino in Serie A e ha ottenuto 13 punti in 18 giornate, il suo bilancio è di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. Il suo Toro non ha avuto equilibrio, è riuscito a giocarsela alla pari con tutte le big del campionato, ma è quasi sempre venuto meno sul più bello. Si portò sul 2-0 a San Siro contro l'Inter, ma ha perso 4-2. Il derby lo conduceva fino a 13′ dal termine, ma la Juve si è imposta per 2-1. A Napoli fu raggiunto solo al 92′ da un gran gol di Insigne, per non parlare della rimonta folle subita dalla Lazio, che al 97′ vinse 4-3.

Il nuovo allenatore del Toro sarà Davide Nicola

Per Giampaolo questo è il secondo esonero consecutivo, dopo quello rimediato al Milan lo scorso anno (dove lasciò dopo 7 giornate con 3 vittorie e 4 sconfitte). Il Torino volta pagina e avrà il quarto allenatore in meno di un anno. Mazzarri è stato esonerato a febbraio 2020, poi c'è stato Longo come traghettatore, che ha conquistato la salvezza. Giampaolo è durato circa quattro mesi e ora arriverà l'ex Genoa Davide Nicola, specializzato nelle salvezze che è stato in un passato non troppo lontano un calciatore granata.