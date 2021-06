Con l'Italia ufficialmente agli ottavi di finale di Euro 2020 cresce la voglia di andare a tifare gli azzurri allo stadio. La partita valida per il primo turno della fase a eliminazione diretta che vedrà coinvolta la nostra Nazionale, però, non si giocherà allo stadio Olimpico di Roma come le tre partite del girone. Non sapendo ancora se ci qualificheremo come primi o secondi classificati nel Gruppo A, al momento non possiamo conoscere la sede della partita né i nostri avversari.

In questo senso, sarà decisiva la sfida con il Galles, in programma domenica alle ore 18. Non perdendo con Gareth Bale e compagni, l'Italia sarebbe certa del primo posto nel raggruppamento e disputerebbe il suo ottavo di finale sabato 26 giugno, alle ore 21, al Wembley Stadium di Londra. Se, invece, venisse sconfitta dalla nazionale allenata da Robert Page, la sede del match sarebbe la Johann Cruijff Arena di Amsterdam, sempre sabato 26 giugno, ma alle ore 18.

In entrambi i casi, al momento, i biglietti per le partite non sono disponibili sul sito della Uefa, unico posto in cui è possibile acquistarli. Non è detto, però, che nei prossimi giorni non venga messi in vendita altri tagliandi, soprattutto se gli azzurri dovessero giocare in Inghilterra, con la capienza di Wembley che sarà aumentata al 50% per la fase a eliminazione diretta.

Biglietti ottavi Euro 2020 per la partita dell’Italia

I biglietti per la partita dell'Italia valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 si potranno comprare esclusivamente online sul sito della Uefa, al quale bisognerà registrarsi o accedere per procedere all'acquisto. A quel punto, bisognerà recarsi nella sezione dedicata agli Europei e fare clic su "Biglietti". Basterà, poi, cliccare su "Visita il portale biglietti" e si sarà indirizzati alla lista delle partite disponibili. Nel caso in cui fossero acquistabili i biglietti per la partita dell'Italia, sarà possibile effettuare l'acquisto cliccando sul singolo match scelto.

I prezzi dei tagliandi non cambierebbero se l'Italia giocasse al Wembley Stadium di Londra o alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. In ognuno dei due casi, ci sarebbero sempre tre categorie di prezzo. La Categoria 3, che si riferisce alle curve dei due stadi, costa 50 euro. 125 euro, invece, è il prezzo della Categoria 2, ovvero i distinti. Se si vuole assistere al match in tribuna, infine, bisognerà optare per la Categoria 1 e spendere 185 euro.

Dove gioca l’Italia negli ottavi degli Europei

Anche se non sarà decisiva per il prezzo dei biglietti, sarà comunque importante capire la sede in cui l'Italia giocherà il suo ottavo di finale. In base alla posizione di classifica in cui terminerà il girone, infatti, finirà in una o nell'altra parte del tabellone e ciò inciderà sui luoghi in cui si disputerebbero le possibili altre partite degli azzurri, se dovessero continuare il loro cammino agli Europei.

Se la Nazionale non dovesse perdere contro il Galles sarebbe prima nel Gruppo A e disputerebbe la partita valida per gli ottavi di finale sabato 26 giugno, alle ore 21, al Wembley Stadium di Londra, la cui capienza è stata aumentata al 50% per la fase a eliminazione diretta. Se, invece, dovessimo soccombere sotto i colpi di Bale e compagni finiremmo secondi e giocheremmo il nostro ottavo alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, sempre sabato 26 giugno, ma alle ore 18. Lo stadio olandese può ospitare solo 12.000 spettatori, pari al 25% della capienza totale.