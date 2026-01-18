Colpaccio Fiorentina, battuto il Bologna al Dall’Ara: vittoria di cuore dedicata al presidente Commisso

Il minuto di silenzio e il riscaldamento indossando una maglietta con su scritto: "Grazie Rocco". Così era iniziata Bologna-Fiorentina con la squadra viola che poi in campo al Dall'Ara ha fatto il resto battendo 2-1 gli emiliani conquistando tre punti fondamentali dedicati proprio a Rocco Commisso. I gol li mettono a segno Mandragora e Piccoli mentre nel finale Fabbian riesce solo ad accorciare le distanze.

Prima il gol di Ndour su assist di Dodò annullato dall'arbitro per fuorigioco del terzino viola poi subito dopo ancora un'altra, questa volte regolare, messa a segno da Mandragora al termine di una grande azione finalizzata proprio dall'inserimento perfetto del centrocampista. È iniziata così Bologna-Fiorentina con la squadra di Vanoli che trascinata anche dalla voglia di voler rendere omaggio al meglio alla memoria di Rocco Commisso, morto nella giornata di ieri, ha dato il via in questo modo alla sfida contro i rossoblu.

Un gol che ha dato coraggio a una Fiorentina bella, arrembante e quasi mai in difficoltà capace di schiacciare l'organizzatissimo Bologna nella propria metà campo. La squadra di Italiano ha tentato di costruire qualcosa ma la difesa viola è stata brava a chiudersi al meglio. Non contenta la Fiorentina riesce anche a mettere a segno la rete che vale il raddoppio con Piccoli che in scivolata riesce ad appoggiare in rete il pallone. L'arbitro prima ferma il gioco per un check ma poi ha dal VAR la conferma della regolarità del gol. Il risultato al Dall'Ara al termine della prima frazione è di 0-2.

Nella ripresa il Bologna effettua qualche cambio. Italiano manda in campo anche Rowe e Fabbian tentando di costruire qualcosa in più rispetto a quando visto nel primo tempo. Succede poco però e la Fiorentina riesce a restare in controllo del risultato. E così anche Vanoli inizia ad effettuare qualche sostituzione. Brescianini, Soho e Solomon rilevano Gudmundsson, Mandragora e Ndour. Nel Bologna Ferguson al posto di Pobega. In questo momento la squadra di Italiano diventa più pericolosa.

Proprio Rowe, entrato nella ripresa, crea un brivido alla squadra viola. L'ex Marsiglia con un tiro potente di sinistro colpisce il palo alla destra di De Gea! Primo squillo che fa presagire a cosa sarebbe accaduto poco dopo. Ancora Rowe da destra, dopo aver rubato una palla a Fagioli che sbaglia il disimpegno riesce poi a mettere in area il pallone al centro sul quale si avventa Fabbian che di testa fa il gol dell'1-2. Nel finale Cambiaghi sfiora il gol ma il Bologna continua a premere sull'acceleratore.