Col giocatore in barella volano tutti a terra: sembrano le comiche, è la Super League cinese Durante la 19a giornata del massimo campionato cinese, nella partita tra Nantong e Cangzhou, il surreale episodio accaduto all’81’, quando quattro barellieri maldestri si prendono l’intera scena.

A cura di Alessio Pediglieri

Il principale campionato cinese è in pieno svolgimento e nel fine settimana si è svolta la 19a giornata. Tra le tante partite in programma anche Nantong Zhiyun-Cangzhou Mighty Lions che si è concluso con la vittoria da parte degli ospiti. Protagonisti, loro malgrado, nei minuti finali anche di un fuoriprogramma da comiche.

I padroni di casa del Nantong Zhiyun non se la stanno passando benissimo, visto che dopo 19 partite veleggiano in piena zona rossa che significa retrocessione a fine stagione. E l'ultima sconfitta interna ad opera dei Cangzhou Mighty Lions non ha certo contribuito a sollevare gli animi di un ambiente che fatica oramai a trovare risultati. Animi che però si sono esaltati all'81' minuto, quando i tifosi presenti all'Olympic Sports Center di Rugao, hanno assistito ad una scena a dir poco comica.

La gara oramai era segnata a 9 minuti dal 90′ e mentre tutti i sostenitori del Nantong erano rassegnati ad assistere alla nona sconfitta stagionale, a tirar su il morale ci hanno pensato gli addetti al campo: quattro volonterosi giovanotti che all'81' sono entrati sul terreno di gioco con la barella, chiamati dal direttore di gara, il signor Shen, dopo un brutto intervento ai danni del giocatore del Cangzhou Mighty Lions, l'esterno di centrocampo Zhao.

A gioco fermo, i barellieri si sono presentati velocemente sul posto e non hanno perso un attimo a caricare il 33enne infortunatosi, sulla barella: uno per lato, agli angoli opposti, altrettanto velocemente si sono diretti verso bordo campo ma già da subito si è capito che qualcosa da lì a poco sarebbe successo. I 4 inservienti hanno infatti iniziato una folle corsa con Zhao sulla barella mostrando un impressionante equilibrio precario che è mancato del tutto proprio nel momento in cui hanno raggiunto la linea laterale: frenata maldestra e caduta di uno dei quattro con relativo ruzzolone imbarazzante del giocatore.

Zhao si è visto catapultare violentemente sul terreno di gioco, sbattendo la schiena e rimanendo fermo dolorante. Per lui altre cure necessarie oltre a quelle per l'infortunio, mentre in campo era ripresa regolarmente la partita, conclusasi con il successo del grazie alle reti nel primo tempo di Owusu-Sekyere e di Locadia.