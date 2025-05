video suggerito

Claudio Ranieri scherza nell’intervista TV dopo Torino-Roma: “Non dovevate permettervi” Il tecnico della Roma nell’intervista rilasciata a DAZN dopo la vittoria di Torino ha scherzato con due talent, Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara, che hanno preso il suo posto tanti anni fa, il primo all’Inter, l’altro alla Juve. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma ha sognato il posto in Champions League fino a un quarto d'ora dal termine, quando Locatelli ha trasformato il rigore del3-2 che ha permesso alla Juventus di battere il Venezia. Claudio Ranieri chiude a Torino, e con il 2-0, la sua straordinaria carriera. Chiusa con un successo e con un bel sorriso, anzi con una battuta di spirito nel post partita, quando ha scherzato su DAZN con Stramaccioni e Ciro Ferrara.

La Roma vince a Torino, è 5ª in Serie A

Un anno fa Ranieri aveva dato l'addio alla panchina, a novembre è tornato ed ha portato la Roma dai bassifondi della classifica alla zona Champions. La Roma la lascerà in Europa League, con il quinto posto e con un girone di ritorno mostruoso, meglio di tutti. Una sola sconfitta nel 2025. Terminata la partita si è presentato ai microfoni di DAZN il tecnico di Testaccio, che ha ringraziato la sua squadra e si è preso i giusti meriti: "Oggi abbiamo fatto una doppia lettura della partita sulla base delle buone cose viste nel secondo tempo contro il Milan. Faccio i complimenti alla Juventus, mi dispiace per i tifosi per la mancata qualificazione in Champions ma abbiamo dato tutto. Magari fra qualche mese ripenserò a quello che è stata la mia carriera".

La gag con Stramaccioni e Ferrara

Tra gli inviati di DAZN a Torino c'era anche Andrea Stramaccioni che ha voluto omaggiare Ranieri, ricordando, anche quasi scusandosi, di quando lui lo sostituì sulla panchina dell'Inter nel lontano 2012. L'allenatore della Roma smorza ricordando che questa è la vita dell'allenatore. Piovono elogi e un aneddoto, relativo al cambio della guardia. Poi da studio prende la parola Ciro Ferrara, altro talent di DAZN, soprattutto ex fortissimo difensore di Juventus e Napoli, e ai tempi partenopei ebbe come allenatore Ranieri.

Ferrara ringrazia il tecnico per quei tempi, lo elogia e poi scherza: "Stramaccioni ha ricordato che ti ha sostituito all'Inter. Io ti ho sostituito alla Juventus". Sottintendendo che le loro avventure (alla Juve e all'Inter) non sono state favolose. Ranieri, che forse aveva già capito dove stava andando la situazioni, risponde con il sorriso a entrambi con una battuta: "Non vi dovevate permettere". Il modo migliore di chiudere un'intervista, una delle ultime da allenatore della Roma, anche se con Sir Claudio mai dire mai.