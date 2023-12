Clamoroso Pistoiese, vanno via tutti i giocatori in rosa: le partite le giocherà la Juniores La Pistoiese resta clamorosamente senza più nessun giocatore. Risoluzioni di massa negli ultimi giorni nel club toscano che ora è nel caos più totale. In campo nell’ultima partita è scesa in campo la Juniores. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Tutta la squadra praticamente svincolata e una situazione societaria assolutamente drammatica. La vicenda della Pistoiese, storico club toscano attualmente in Serie D, ha dell'incredibile. Nel match valido per il turno infrasettimanale giocato ieri in casa contro il Lentigione, la società è stata costretta a schierare in campo la squadra Juniores visto che i giocatori della prima squadra – gli ultimi rimasti dopo il fuggi fuggi generale – hanno rescisso il contratto. La comunicazione è arrivata proprio nel corso della partita:

"Trovato l’accordo per la risoluzione consensuale dei contratti di Damian Salto, Marcello Trotta, Davide Macri, Gianvito Pertica, Vincenzo Silvestro, Matteo Beconcini, Mattia Valentini, Andrea Caponi e Guido Davì". La rosa della Pistoiese ora non ha più alcun giocatore. Una situazione creatasi per via dei mancati adempimenti economici nei confronti di staff e calciatori e a una cessione societaria alla cordata italo-americana saltata sul più bello.

La partita contro Lentigione, terminata 0-3 con gli ospiti che non hanno voluto inferire, era già iniziata con circa mezz’ora minuti di ritardo perché fino all’ultimo non c’era la sicurezza che la gara venisse disputata. Prima della partita l’esonero del team manager e del collaboratore tecnico prima dell'addio generale di tutto lo staff tecnico a seguito di quello di Luigi Consonni e dei suoi collaboratori il giorno prima. Un qualcosa di incredibile dato che nella Pistoiese di Maurizio De Simone non è rimasto più nessuno.

La società ora è davvero a un bivio dopo il mancato passaggio di proprietà e lo spettro che la Pistoiese possa non concludere il campionato è uno scenario da non sottovalutare. La giornata di ieri è stata a dir poco surreale all'insegna dell'incredulità da parte dei tifosi appostati all'esterno dello stadio. Dentro poi ce n'erano in pochi e hanno potuto soltanto apprezzare lo sforzo dei ragazzi della Pistoiese che con grande buona volontà hanno portato a termine il compito imposto. Le prossime ore saranno decisive per conoscere finalmente il destino della società.