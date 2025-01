Clamoroso in Turchia, Bahoken prende a schiaffi il suo compagno di squadra: espulso dopo la lite

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Sono scene clamorose quelle viste in Turchia nell'ultima giornata del campionato: durante Sivasspor-Kayserispor Stephane Bahoken è stato espulso per aver dato uno schiaffo al suo compagno di squadra Miguel Cardoso. Un episodio davvero raro arrivato al culmine di una lite tra i due giocatori che si sono scontrati tra loro nel tentativo di recuperare un pallone: il camerunese a un certo punto ha perso le staffe e ha aggredito fisicamente il suo compagno di reparto, rimediando così un cartellino rosso davvero assurdo.

Bahoken espulso per aver colpito un compagno di squadra

Al 23′ della partita contro il Sivasspor il clima tra i giocatori del Kayserispor era abbastanza teso perché la loro squadra era sotto per 2-0. I nervi solo saltati definitivamente quando Bahoken è entrato in maniera scomposta su un avversario mentre Cardoso contemporaneamente stava cercando di intervenire in scivolata: i due si sono scontrati, l'arbitro ha fischiato il fallo ma poi è successo quello che nessuno si sarebbe mai aspettato.

L'attaccante ha avvicinato il portoghese, hanno iniziato a discutere e poi si è lasciato andare a una reazione incontrollata: gli ha colpito il volto con uno schiaffo, lasciando Cardoso e tutta la panchina completamente senza parole. Un gesto arrivato al culmine di una lite e che ha portato l'espulsione diretta di Bahoken fra l'incredulità di tutto il pubblico che non si aspettava di vedere il Kayserispor in inferiorità numerica prima della mezz'ora a causa di un diverbio nato fra due stessi compagni di squadra. Lo stesso camerunese è rimasto allibito dalla decisione dell'arbitro e si è lasciato andare a grandi proteste per difendersi, anche se alla fine il fischietto turco non ha fatto passi indietro sul cartellino rosso. L'attaccante ha lasciato il campo visibilmente nervoso dopo l'accaduto e alla fine il Sivasspor ha vinto per 5-2 continuando la partita in superiorità numerica.