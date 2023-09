Clamoroso in Germania, il ct Flick licenziato con effetto immediato: “Decisione inevitabile” Il pessimo 2023 e la pesante sconfitta in amichevole con il Giappone costano carissimo ad Hansi Flick, che è stato esonerato e non più l’allenatore della Germania.

A cura di Alessio Morra

La Germania sta vivendo una crisi infinita e dopo la pesantissima sconfitta interna in amichevole con il Giappone la federazione ha deciso di voltare pagina ed ha esonerato il c.t. Hansi Flick, che era arrivato dopo aver vinto sei titoli in pochi mesi nel 2020 con il Bayern e va via licenziato quasi con ignominia (calcistica) e con uno score tremendamente negativo. Il 2023 è stato correlato da tante sconfitte e le vittorie sono state pochissime. Paga soprattutto però l'eliminazione precoce ai Mondiali del Qatar.

La Germania ha avuto pochissimi commissari tecnici, quasi tutti sono stati molto longevi in panchina. Quando è stato mandato via Joachim Low si è chiusa un'era durata quindici anni. Flick prese il suo posto dopo gli Europei disputati nel 2021. Sembrava potesse aprire un ciclo, in fondo veniva da un breve e vincente ciclo al Bayern, vinse pure la Champions. L'avvio era stato promettente, poi via via ha perso colpi. La squadra si è sfaldata. Il Mondiale deludentissimo, eliminazione ai gironi. Poca fortuna, ma anche tanti errori per Flick che era stato comunque confermato.

