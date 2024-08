Cittadella-Pisa, non omologato il risultato della partita di Serie B: cosa può accedere ora

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Clamoroso in Serie B. Il risultato della partita di Serie B tra Cittadella e Pisa, giocata nell'ultimo turno di campionato e terminata 1-1, non è stato omologato: questa la decisione del Giudice Sportivo, che per la sfida ha usato la dicitura ‘sub iudice".

Il club toscano ha fatto ricorso per un errore nella distinta del club veneto, ovvero per la posizione di un calciatore che non era presente nelle formazioni ufficiali consegnate alla stampa e neppure nella distinta che di solito le società consegnano all’arbitro un’ora prima della gara. In caso di esito positivo del ricorso, la classifica del campionato cadetto andrebbe riscritta e i nerazzurri conquisterebbero il 3-0 a tavolino vincendo la partita.

Di seguito la nota del Giudice Sportivo apparsa sul sito della Lega B.

Cittadella-Pisa, cosa può accedere dopo il ricorso

Il Pisa ha deciso di presentare ricorso per chiedere lo 0-3 a tavolino per il caso legato all’impiego del calciatore Jacopo Desogus in Cittadella-Pisa. L'attaccante non era presente nelle formazioni ufficiali consegnate alla stampa e neppure nella distinta che di solito le società consegnano all’arbitro un’ora prima della gara. Tutto ruota intorno ad un particolare:sSe prima della partita il Cittadella ha effettuato il cambio in distinta tra Desogus e De Luca non ci sarebbe nulla di irregolare e il ricorso verrebbe respinto, ma se il cambio non è stato fatto o se è stato comunicato tardivamente allora il club toscano ha buone possibilità di vincere 3-0 a tavolino.

Il nocciolo del discorso sta tutto nella distinta finale redatta dall’arbitro: se c’è o meno il nome di Desogus, che è subentrato al 31′ della ripresa al posto di Rabbi ed è stato ammonito.

Il Cittadella si difende: "Siamo tranquillissimi"

Il Cittadella ha diramato questo comunicato stampa.

A.S. Cittadella S.r.l. è venuta a conoscenza che Pisa Sporting Club S.r.l. ha preannunciato la volontà di proporre reclamo in ordine alla regolarità della gara disputata il 27 agosto scorso presso lo stadio Tombolato. Considerato che dall’esame degli atti risulterà evidente l’insussistenza di elementi tali da fondare il predetto reclamo, la società auspica che la compagine toscana non dia seguito al procedimento. Diversamente, A.S. Cittadella si difenderà nelle sedi opportune ribadendo la bontà e correttezza del proprio operato.

Sull’argomento è tornato anche l'allenatore del Cittadella, Edoardo Gorini, nella classica conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Modena: "Siamo tranquillissimi. Perché vabbè, è stato commesso un errore di superficialità, però già durante la partita abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare, quindi noi siamo tranquilli. Ripeto, è stata un’ingenuità, un errore, ma può capitare e noi comunque ci siamo messi a posto nel tempo necessario, abbiamo fatto quello che ha detto la Procura e quindi siamo tranquilli".

E ancora, il tecnico ha aggiunto: "Quando è stata comunicata la correzione? Comunicata all’inizio della partita, però è stata comunicata, altrimenti non l’avremmo fatto entrare. Per noi non ci sono problemi, siamo tranquilli".