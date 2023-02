Ciro Immobile torna al gol in Conference League e fa sorridere la Lazio: Cluj domato 1-0 La Lazio soffre ma supera il Cluj con una rete splendida a fine primo tempo da parte di Ciro Immobile. In 10 dal 15′ per l’espulsione di Patric, gli uomini di Sarri hanno gestito senza patemi il match. Ora gli ottavi sono più vicini.

A cura di Alessio Pediglieri

Ci ha dovuto pensare Ciro Immobile a risolvere la pratica Cluj all'Olimpico: il capitano laziale è tornato al gol a fine primo tempo dopo un digiuno che durava dagli inizi di gennaio. Un colpo di classe e potenza che ha piegato le resistenze romene riportando sui giusti binari una gara che era iniziata malissimo per l'espulsione di Patric. Un successo che fa ben sperare in vista del ritorno in Romania e che fa intravvedere gli ottavi di finale di Conference League.

La Lazio inizia nel modo peggiore la sfida di Conference League contro il Cluj ritrovandosi subito in 10 contro 11. Colpa di una scellerata entrata in scivolata di Patric che Sari ha inserito dall'inizio al centro della difesa, con pessimi risultati. Craig Pawson, il direttore di gara non ha avuto dubbi nell'estrarre il cartellino rosso che è stato confermato anche dal VAR dopo la revisione dell'intervento al monitor. Una tegola pesantissima che ha condizionato tutto il primo tempo.

Gli uomini di Sarri, superiori per tattica e tecnica, hanno così faticato a creare vere azioni da gol pericolose, con il Cluj che ha preferito attendere e coprirsi in attesa di trovare qualche spazio utile per il contropiede. Ma la Lazio gioca di squadra, gestisce il possesso e i ritmi, non pagando l'inferiorità numerica. E quando meno te lo aspetti arriva anche il gol, su uno schema su punizione che premia Ciro Immobile.

Il bomber laziale si fa trovare pronto alla deviazione al volo con un destro che non lascia scampo al portiere dei rumeni: Scuffet può solo raccogliere a rete la staffilata di Immobile che rompe il personale digiuno che durava dagli inizi di gennaio e soprattutto permette alla Lazio di andare all'intervallo con un vantaggio importantissimo.

La ripresa continua sulla falsa linea del primo tempo: la Lazio continua a fare la gara, il Cluj resta in attesa, senza mai affondare in profondità. A metà secondo tempo Sarri prova a cambiare, inserendo Pedro e Marusic dando un meritato riposo a Immobile, per tenere alto il ritmo senza permettere al Cluj di rientrare in partita. Sfiorando anche il colpo del k.o. poco dopo con un colpo di Vecino fermato sulla linea di porta. La Lazio finisce col fiatone e le idee appannate, dopo aver giocato quasi l'intera gara in inferiorità ma regge l'urto e strappa un successo fondamentale in vista del ritorno in Romania per giocarsi l'accesso agli ottavi di finale di Conference League.