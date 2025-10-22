Chivu traccia la strada per proteggere Pio Esposito: “Abbassare le aspettative da parte di tutti”

Cristian Chivu ha parlato dopo la vittoria per 4-0 dell'Inter in casa dell'Union Saint-Gilloise e in conferenza stampa ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Prendo quello che di buono abbiamo fatto oggi, non bisogna mai pensare al passato. Conta sempre l'ultima partita. Era importante fare la prestazione, vincere. Sono contento per quello che hanno fatto in campo i ragazzi, di non aver subito gol e di essere arrivato a 9 punti. Il gruppo sta lavorando sodo, tanto: tutti si sono messi a disposizione nostra. Tutti hanno risposto molto bene".

La squadra nerazzurra ha vissuto un periodo molto complicato e lo stesso allenatore aveva detto che aveva bisogno di essere ‘shakerata': "Non mi veniva un'altra parola, sono rumeno (ride, ndr). Questa squadra aveva bisogno di essere compresa e difesa, non si può dimenticare il percorso dell'anno scorso. Non si può dimenticare che fino ad aprile era una squadra stratosferica, giudicata soltanto perché non ha raggiunto determinati obiettivi. Avevano solo bisogno di essere compresi e difesi, allenati e a volte serve anche essere duri, le cose si dicono in faccia. Bisogna accettare la verità, lasciarsi alle spalle determinate delusioni e andare avanti con convinzione, voglia e passione. Io non ho fatto più di tanto: sono stato lì ad ascoltare, a dare qualche consiglio e qualche abbraccio. Bisogna anche dare delle carezze: quando ci sono dei problemi bisogna entrare nel cuore e nella testa e tirare fuori il meglio di loro. Il lavoro è fatto non solo da me, ma da tutto lo staff e dalla società che ha dato il supporto giusto. La strada è ancora lunga, non dobbiamo cascare nell'illusione. Il calcio è talmente bastardo che arriveranno anche momenti difficili: quando arriveranno, sapremo reagire".

In merito a Pio Esposito, che ha segnato ancora, Chivu ha tracciato la strada per proteggerlo da critiche ed esaltazioni:"Bisogna abbassare le aspettative da parte di tutti. Non guardo gol e assist, guardo il lavoro che sta facendo tutti i giorni e che fanno anche gli altri. Sono contento che ho a disposizione due giovani affamati, con personalità forte e qualità, ma soprattutto con margini di miglioramento".

Chivu: "La notizia migliore è non aver subito gol"

L'allenatore dell'Inter svela qual è la notizia che gli fa più piacere in assoluto della serata del Lotto Park: "Non abbiamo subito gol. Questo per me è fondamentale, dà fiducia e convinzione in quello che vogliamo essere come squadra. Un allenatore può avere un'idea, ma senza convinzione dei giocatori è impossibile da portare avanti. Quando li convinci che si può difendere anche più alti, che si possono fare determinate pressioni, non subire gol porta fiducia e per me è più semplice".

Infine Chivu parla dell'importanza di avere un capitano come Lautaro Martinez: "Il capitano guida, con l'esempio, con i comportamenti giusti e con tutto quello che la sua qualità gli consente. Non è solo lui, sono tutti gli altri che si mettono a disposizione del gruppo che hanno questa voglia di lavorare e di essere allenati. Senza disponibilità da parte loro a volte è impossibile da portare avanti il lavoro: il mio gruppo ha accettato tutto"