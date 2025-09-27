Chivu scatenato in panchina dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta

Cristian Chivu scatenato in panchina dopo il gol di Francesco Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta per l'allenatore dell'Inter dopo la rete che chiude la partita di Cagliari, consegnando i 3 punti ai nerazzurri.

Il tecnico interista ha reagito in maniera veemente non tanto per il gol del giovane attaccante nerazzurro, quanto per la partita totalmente in controllo dell'Inter e che nei minuti finali era ancora in bilico. Pio Esposito ha chiuso un match dominato ma che non è stato in grado di mettere in cassaforte.