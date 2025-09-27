Pio Esposito segna il primo gol in Serie A a Cagliari, l’Inter vince 2-0: immancabile la firma di Lautaro

Il momento che molti aspettavano è arrivato: Francesco Pio Esposito ha segnato il primo gol in Serie A a Cagliari e ha chiuso il match in favore dell'Inter, che all'Unipol Domus vince 2-0 nell'anticipo della 5a giornata. Immancabile la firma di Lautaro Martinez contro i sardi.

Terza vittoria di fila per la squadra di Cristian Chivu, che, nonostante qualche apprensione di troppo, riesce a portare via i 3 punti dalla Sardegna e a dare continuità di risultati dopo un avvio di annata non semplice. I ragazzi di Fabio Pisacane non hanno demeritato e non sono mai usciti dal match ma hanno pagato due errori in fase difensiva.

Apre Lautaro, chiude Esposito: l'Inter vince 2-0 a Cagliari

Al 9′ è arrivata la zampata di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha sbloccato il match con un colpo di testa a incrociare che non ha lasciato scampo a Caprile. Il Cagliari non si è mai disunito e ha cercato anche il pareggio in qualche occasione, come il palo colpito da Folorunsho. Per il capitano dell'Inter 12 gol in 12 partite contro i sardi: una vera sentenza.

Leggi anche Chivu scatenato in panchina dopo il gol di Pio Esposito: esultanza rabbiosa e lancio della bottiglietta

Nel finale Francesco Pio Esposito ha chiuso la sfida e ha firmato la prima rete in Serie A da distanza ravvicinata su assist di Dimarco. Secondo quanto riporta Opta, l'attaccante nerazzurro a 20 anni e 91 giorni è il 4° giocatore italiano più giovane a trovare il gol con l'Inter in SerieA negli anni 2000, dopo il fratello Sebastiano (17 anni, 172 giorni), M. Balotelli (17 anni, 238 giorni) e M.D. Faraoni (20 anni, 74 giorni).

Cagliari-Inter, il tabellino

RETI: 9′ Lautaro Martinez, 81′ Esposito.

CAGLIARI: (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro (57′ Felici), 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola (57′ Gaetano), 90 Folorunsho (76′ Borrelli), 33 Obert (76′ Idrissi); 94 S. Esposito, 19 Belotti (43′ Prati). A disposizione: 24 Ciocci, 34 Sarno, 4 Mazzitelli, 9 Kılıçsoy, 15 Rodríguez, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 30 Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique (71′ Dumfries), Barella (62′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto (46′ Dimarco); Lautaro, Thuram (62′ P. Esposito). A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

ARBITRO: Marco Piccinini.