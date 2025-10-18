Serie A
Chivu ne è convinto dopo la vittoria di Roma: “L’Inter si è messa alle spalle la scorsa stagione”

Cristian Chivu si gode la vittoria in trasferta della sua Inter a Roma, un successo pesante che certifica una propria convinzione: “Sono fiero e felice di questi ragazzi, si sono rimessi in gioco e stanno dimostrando di essere ancora forti”
A cura di Alessio Pediglieri
Cristian Chivu si è preso la vetta – anche se può essere momentanea in attesa del Milan – del campionato, andando a vincere all'Olimpico contro la Roma. Il tecnico dell'Inter ha così infilato la quinta vittoria consecutiva tra coppe e campionato e ha approfittato del KO contemporaneo del Napoli contro la Torino granata. Un merito che pose l'accento su una gestione che sta prendendo forma e consistenza, al di là delle critiche che sono piovute addosso all'allenatore dopo il doppio scivolone Udinese-Juventus. E il merito è soprattutto suo, anche se alla fine elogia i propri giocatori: "Sono fiero e contento del loro approccio, si sono calati nella parte e hanno messo alle spalle quanto accaduto la scorsa stagione".

Chivu archivia il passato: "Si sono lasciati alle spalle le delusioni della scorsa stagione, si sono rimessi in gioco"

Nessun "titulo", è preso, si è solamente ad ottobre inoltrato eppure Chivu un suo obiettivo lo ha già raggiunto. Dopo la vittoria esterna all'Olimpico ha una convinzione che ha voluto esternare nel post partita: quest'Inter ha definitivamente archiviato il passato e fatto pace con se stessa scacciando lontano i fantasmi di un anno finito nel peggiore dei modi. "È tutto merito di questi ragazzi" ha confermato nel dopo Roma-Inter, con i nerazzurri che sono ritornati in vetta agganciando gioallorossi e Napoli. "Merito loro che si sono calati subito nella realtà di questo campionato: si sono lasciati alle spalle le delusioni della scorsa stagione, si sono rimessi in gioco per far vedere di essere forti e di voler lottare per ogni competizione".

Chivu e la fierezza di allenare l'Inter: "Felice dell'approccio, dopo la pausa c'è sempre un'incognita"

Il tutto attraverso un percorso che non ha avuto sempre strada in discesa, anzi. Ed è per questo motivo che per Chivu la convinzione è ancora più forte: "Sono felice per come hanno interpretato la partita stasera, qui a Roma non è mai facile giocare contro una squadra forte e allenata bene, con un pubblico così non sarà semplice per nessuno. Poi dopo la pausa c'è sempre l'incognita: resto fiero di come si sono  preparati, di come affrontano certe partite, di come capiscono i momenti delle partite, per come soffrono e si mettono in gioco".

