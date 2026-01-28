Chivu ha solo un pensiero dopo la Champions: “Playoff con Mourinho? Devo affrontare prima Nicola”

Per Chivu adesso c’è soltanto una priorità e non sono i playoff della Champions League contro una tra Benfica e Bodo: “La Cremonese è la partita più importante della stagione”

Neanche la vittoria in casa del Borussia Dortmund basta all'Inter per qualificarsi direttamente agli ottavi di Champions League. I nerazzurri finiscono agli spareggi come Juventus e Atalanta e nel loro percorso potrebbero incontrare il Benfica di José Mourinho: il tabellone regalerebbe un incrocio pazzesco, un ritorno al passato per Cristian Chivu che affronterebbe lo Special One in una gara da dentro o fuori.

Ma non importa, al risultato del sorteggio di venerdì ci si penserà più avanti perché al momento l'allenatore ha una sola priorità in testa che è la partita contro la Cremonese in programma domenica. Si volta immediatamente pagina, senza pensare ai rimpianti e a tutto quello che sarebbe potuto essere, ma soprattutto alla qualificazione agli ottavi che è stata raggiunta soltanto per una manciata di minuti dopo il gol di Dimarco.

Chivu e il possibile incontro in Champions con Mourinho

Il risultato è importante per l'Inter, soprattutto perché il Borussia Dortmund in casa in Champions League è una squadra complicatissima da battere. Eppure il 2-0 firmato da Dimarco e Diouf non evita gli spareggi e lo scontro decisivo potrebbe arrivare contro il Benfica di Mourinho, qualificato grazie al gol del portiere a tempo scaduto. Non è una preoccupazione che tange Chivu, intervenuto a Sky: "Cosa mi suscita l'idea di affrontare Mourinho? Io penso che devo affrontare Nicola domenica. È la partita più importante della stagione. Siamo anche costretti a dormire qua, pensiamo solo alla prossima".

L'unica priorità è la prossima partita di campionato contro la Cremonese che servirà per consolidare il primo posto in Serie A. Tutto il resto viene dopo e ci sarà il tempo giusto per dedicarsi ai playoff di Champions, soprattutto dopo aver conosciuto concertezza chi affrontare tra Benfica e Bodo. Chivu non si rammarica neanche di essere uscito fuori dalla top 8: "Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro a quello che non abbiamo fatto ma prenderci quello che abbiamo fatto. Non era facile in questo stadio. Abbiamo fatto una gara seria e matura. Siamo contenti, stiamo lavorando sodo. La crescita di questa squadra è esponenziale. Ci dà tanta fiducia".