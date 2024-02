Chiesa si fa male in uno scontro con Alex Sandro in allenamento: Juve e Allegri in ansia per il Napoli Chiesa ha subito una botta alla caviglia in allenamento dopo un’entrata di Alex Sandro e ha lasciato subito il campo con due membri dello staff medico della Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Federico Chiesa ha subito una botta alla caviglia in allenamento dopo un'entrata di Alex Sandro e ha lasciato il campo anzitempo con due membri dello staff medico. L'attaccante della Juventus ha provato a tornare in campo poco dopo ma è stato richiamato fuori da Massimiliano Allegri.

Il giocatore ha lasciato l’allenamento e verrà valutato nelle prossime ore in vista della partita contro il Napoli di domenica.

L'ex esterno offensivo della Fiorentina non sta vivendo un periodo semplice a livello fisico e di prestazioni: adesso andrà valutato il problema in vista delle prossime sfide visto che Chiesa ha sofferto molto dopo un inizio di stagione brillante.

Si è parlato molto del futuro di Federico Chiesa in bianconero nelle ultime settimane, soprattutto dopo le tante sostituzioni e i pochi minuti che Allegri gli ha riservato: ci sarebbe un accordo tra il procuratore del giocatore e la società per un rinnovo fino al 2026 e poi per una cessione in estate, qualora il giocatore dovesse valutare in maniera negativa per se stesso la sua presenza nella rosa della Juve. Chiesa non vuole passare un anno difficile come quello attuale e così potrebbero arrivare delle decisioni sorprendenti a fine anno. La società bianconera, dal canto suo, non vuole perdere il potenziale incasso di un calciatore molto forte e che ha grande mercato soprattutto in Premier League.

Intanto, la Juventus prepara la gara contro il Napoli del prossimo turno: sarà importante per i bianconeri, che proveranno a dare continuità alla vittoria nel finale contro il Frosinone e per tornare a fare due risultati positivi consecutivi dopo diverse settimane di grande difficoltà.

Nel corso della sessione di allenamento lavoro a parte e personalizzato per Danilo e De Sciglio: il capitano ha un problema alla caviglia mentre il numero 2 bianconero è alle prese con un sovraccarico al soleo. Presente, invece, Moise Kean, che ha preso parte alla seduta dopo il parziale lavoro in gruppo di ieri.