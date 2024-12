Chiesa rivede finalmente il campo col Liverpool: in un video c’è tutto quello che è adesso

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Federico Chiesa finalmente è tornato in campo con il Liverpool dopo quasi tre mesi di non convocazioni, dovute a problemi fisici di natura muscolare e più in generale a un ritardo nella condizione. Fino a mercoledì sera il bilancio per il 27enne ligure recitava appena 3 presenze per un misero totale di 78 minuti complessivi: un minuto col Milan in Champions League (17 settembre), 18 minuti contro il Bournemouth in Premier (21 settembre), 59 minuti col West Ham in Coppa di Lega (25 settembre). Da allora solo due panchine e un alone di mistero sulle sue reali condizioni, alimentato anche dalle recenti dichiarazioni di Arne Slot: "Non sappiamo cosa aspettarci da lui". Ieri sera riecco Chiesa in campo in una partita ufficiale, gettato dentro nell'intero secondo tempo del match di Coppa di Lega contro il Southampton. Una prestazione incoraggiante, riassunta da un video dei suoi highlights diffuso su X, che spiega perfettamente cos'è adesso l'ex juventino: un ‘vorrei ma non posso ancora', almeno non al suo top.

Chiesa gioca tutto il secondo tempo col Southampton: Reds in semifinale di Coppa di Lega

Tanto è bastato peraltro ai tifosi del Liverpool per inondare i social di commenti che sostanzialmente promuovono Chiesa, gli danno credito e lo aspettano al suo meglio, rivedendo in quelle sgroppate sulla fascia destra l'esterno travolgente che è stato, campione d'Europa a Wembley nel 2021 con la nazionale azzurra. Federico è stato inserito da Slot nell'intervallo, al posto di Alexander-Arnold, sul punteggio che era sul 2-0 grazie ai gol di Darwin Nunez (24′) e Harvey Elliott (32′), un successo mantenuto nella ripresa nonostante la rete dei padroni di casa con Cameron Archer al 59′. I Reds – che stanno disputando una prima parte di stagione strepitosa col nuovo tecnico, che ha raccolto la pesante eredità di Klopp – si sono così qualificati per le semifinali della seconda coppa nazionale.

Slot ha concesso riposo a titolarissimi spremuti come van Dijk e Salah, anche in vista dello scontro di Premier col Tottenham di domenica prossima, ed ecco allora spuntare l'occasione giusta per dare minuti in partita a Chiesa, approdato la scorsa estate dalla Juventus a titolo definitivo per 12 milioni di euro più 3 di bonus. Un rientro che ha ulteriormente gasato i tifosi Reds sulla reale possibilità di arrivare quest'anno in fondo a tutte le competizioni: il Liverpool è primo sia in Premier che nel girone di Champions, ed un'alternativa di alto livello come il genovese è vista come altra benzina nel serbatoio delle ambizioni.

Federico Chiesa in azione contro il Southampton

Com'è andato Chiesa al suo ritorno in campo: tante sgroppate, gli manca ancora qualcosa

Nel tempo concessogli, Chiesa ha concluso in porta tre volte, di cui una nello specchio, andando molto vicino al gol con un sinistro a giro sul secondo palo ribattuto nei pressi della linea da un difensore del Southampton. Più in generale, l'esterno – piazzato a destra – ha dato la sensazione di potersi innescare e far scaturire pericoli ogni volta che prendeva palla. Gli manca ancora qualcosa, ma la strada per rivedere un Chiesa decisivo sembra imboccata: il problema, come spiegato in precedenza da Slot, è dargli minuti in partita, perché in allenamento si può crescere solo fino a un certo punto.

Nel dopo partita il 46enne tecnico olandese si è detto soddisfatto, ma è chiaro che si aspetta di più da Federico: "È bello vedere che Chiesa è tornato, ho visto alcuni momenti davvero belli e altri in cui ho pensato: ‘Ok, puoi fare meglio di così'. È normale".