Chiesa è ancora un mistero per Slot e il Liverpool: “A volte si allena e poi è di nuovo infortunato” Arne Slot torna a parlare di Federico Chiesa e del suo impiego al Liverpool. L’allenatore dei Reds è cauto sul suo rientro: “È difficile dire quando rientri dato che lui ha spesso alti e bassi. A volte è lì con noi, si allena per qualche giorno e poi esce di nuovo per infortunio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Chiesa è passato dalla Juventus al Liverpool la scorsa estate anche se in campo finora ha giocato solo 59 minuti in questa stagione. Un inizio non proprio esaltante per l'ex attaccante dei bianconeri che di certo è stato fortemente condizionato da una forma fisica non esaltante. A tal proposito è tornato a parlare di lui l'allenatore degli inglesi, Arne Slot, che nel corso della conferenza stampa della vigilia ha risposto chiaramente a una domanda su Chiesa e il suo impiego nel Liverpool, o meglio, sulla sua utilità nella squadra dei Reds.

Slot allora ha voluto prima di tutto spiegare come le sue precedenti dichiarazioni fossero state fraintese: "Intendevo dire che aveva saltato il pre-campionato e si allenava in sessioni a bassa intensità, perché doveva lavorare con tre o quattro giocatori separati dal gruppo". Il giocatore è di fatto ancora indisponibile anche se Slot ha confermato che l'ala italiana sta migliorando la forma fisica: "Non mi aspetto che sia in squadra domani – dice -. Per i tempi però è difficile dire quando rientri dato che lui ha spesso alti e bassi. A volte è lì con noi, si allena per qualche giorno e poi esce di nuovo per infortunio".

Il discorso di Slot è molto chiaro, ha capito che Chiesa in questo momento non deve essere forzato e per questo non è assolutamente sua intenzione mettergli fretta. "Non voglio metterci giorni o settimane, perché penso che dobbiamo solo assicurarci che lui sia nella migliore forma possibile – ha sottolineato il tecnico del Liverpool -. Non voglio mettergli pressione proponendogli delle date". Chiesa ha fatto una pre-campionato con la Juventus, ma non si è allenato con la prima squadra perché era in esubero rispetto alle esigenze del club.

Slot smentisce una cessione di Chiesa a gennaio

Su questo dunque si basa il ragionamento di Slot che ha poi approfittato del momento anche per smentire le voci secondo cui l'ex giocatore della Juventus potrebbe essere mandato in prestito a gennaio. "Non mi è passato per la testa – ha concluso ancora Slot sull'argomento – Penso che la prima cosa da fare sia che si rimetta in forma e poi potremo vedere dove si trova". Sta di fatto che fino a questo momento il trasferimento di Chiesa al Liverpool non ha avuto l'impatto importante che i Reds si aspettavano di vedere sin dall'inizio.