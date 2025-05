video suggerito

Chiesa in imbarazzo nella festa del Liverpool, ma i compagni se ne accorgono: gesto bellissimo Nonostante le poche presenze, tutti i tifosi del Liverpool sono impazziti per Chiesa durante i festeggiamenti della Premier League: i compagni di squadra lo portano sotto la curva. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Al fischio finale di questa stagione ad Anfield si scatena la festa: il Liverpool ha alzato al cielo la coppa ricevuta per la vittoria di questa Premier League e tra i protagonisti inaspettati delle celebrazioni c'è stato anche Federico Chiesa, acclamato dai tifosi ma anche dai suoi compagni in campo. È diventato celebre il coro che gli è stato dedicato, cantato a squarciagola anche nell'ultima giornata. Di sicuro l'italiano non è stato centrale in questa stagione, dove ha giocato pochissimo soprattutto nel finale di campionato, ma ha saputo conquistarsi l'affetto del pubblico. Anche lui ha partecipato al rito dell'alzata della coppa ma, nel momento in cui voleva lasciar spazio ad altri, è stato preso dai suoi compagni che lo hanno messo al centro dei festeggiamenti.

Nei video girati allo stadio si vede l'ex Juve praticamente trascinato sotto la curva dal resto della squadra. Gli lasciano il suo spazio, con l'intero stadio che comincia a cantare il suo coro seguito da tutto il resto del Liverpool in campo. Un'immagine bella nonostante le difficoltà e il poco spazio che ha trovato, seguita dai commenti dei tifosi che gli chiedono di non andare via. Con lui c'era tutta la sua famiglia, accolta dalla tifoseria che non vorrebbe rinunciare al giocatore anche per la prossima stagione.

Chiesa trascinato nei festeggiamenti del Liverpool

Chiesa ha vissuto il momento più emozionante di tutta stagione: quando la coppa è finita tra le sue mani l'ha alzata al cielo scatenando la reazione di tutta la curva, ma non si aspettava di essere trascinato nei festeggiamenti dai suoi stessi compagni di squadra, visibilmente in imbarazzo per qualche momento. Mentre cercava di defilarsi Robertson lo ha strattonato per riportarlo al centro del gruppo, davanti ai tifosi che hanno cominciato a intonare il coro che gli hanno dedicato.

Leggi anche Lukaku interrompe la festa del Napoli negli spogliatoi per fare un discorso inaspettato su Billing

Un gesto bellissimo da parte dei suoi compagni che gli hanno permesso di vivere un momento di festa tutto per lui, nonostante la timidezza con la quale cercava di restituire la coppa dopo averla sollevata. Anche se ha giocato poco è diventato uno dei giocatori più amati, tanto che tutti gli chiedono a gran voce di restare. Una situazione piuttosto strana per l'attaccante che è restato tanto in ombra, ma ha saputo comunque entrare nel cuore di tutta la tifoseria che vorrebbe tenerlo in squadra anche per il prossimo campionato.