Il coro dei tifosi del Liverpool per Chiesa: "Puoi sentirli piangere a Torino, ha mandato a fan…o la Juve" Il coro dei tifosi del Liverpool per Federico Chiesa: viene citata anche la Juventus e non farà piacere ai tifosi bianconeri.

A cura di Vito Lamorte

Il Liverpool ha vinto la Premier League con quattro turni di anticipo e ogni partita sarà una festa fino alla fine del torneo. Nella trasferta in casa del Chelsea, dove i neo campioni d'Inghilterra hanno perso per 3-1, è spuntato un video in cui risuona un coro per Federico Chiesa. I tifosi dei Reds gli hanno dedicato una nuova canzone in cui si cita anche la Juventus.

Alcuni video di questo coro sono diventati virali e fa così:

Puoi sentirli piangere a Torino

Federico è qui per vincere

Una chiacchierata con Slot

E ha detto “Fan…o Juve”,

sono del Liverpool ora.

Un coro che non farà piacere ai tifosi bianconeri e che farà aumentare la rivalità tra le due tifoserie, deflagrata in occasione della "strage dell'Heysel" del 29 maggio 1985 a Bruxelles dove persero la 39 tifosi della Juventus per colpa dell'invasione degli hooligan inglesi di un settore occupato da tifosi italiani che rimasero schiacciati.

Chiesa e la medaglia della Premier League: cosa dice il regolamento

Fino a poche settimane fa c’era il dubbio che Federico Chiesa potesse non ricevere la medaglia della Premier League ma adesso il calciatore italiano ha raggiunto le presenze minime per poter essere inserito nella lista di chi verrà insignito del riconoscimento.

L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina aveva bisogno di scendere in campo una volta nelle ultime 4 partite per arrivare a 5 presenze in campionato con il il Liverpool e ora potrà fregiarsi del riconoscimento per la vittoria del titolo.

I giocatori del Liverpool che riceveranno la medaglia sono Alisson Becker, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Kostas Tsimikas, Jarell Quansah, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Harvey Elliott, Mohamed Salah, Luis, Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez, Cody Gakpo e Federico Chiesa.