Perché Chiesa rischia di non avere la medaglia della Premier League vinta con il Liverpool

Perché Federico Chiesa rischia di non avere la medaglia della Premier League vinta con il Liverpool: fino a poche settimane fa il dubbio c'era ma adesso le probabilità che rimanga escluso sono veramente poche.

A cura di Vito Lamorte

Il Liverpool ha vinto per la ventesima volta la Premier League e lo ha fatto con quattro giornate di anticipo. Una marcia trionfale quella della squadra di Arne Slot, che al primo anno alla guida dei Reds non ha fatto rimpiangere Jurgen Klopp e ha dominato il campionato dall'inizio alla fine.

Adesso è il momento della festa e il club dovrà decidere chi verrà insignito della medaglia di vincitore della Premier League tra la dirigenza, i giocatori e tutte le componenti della squadra. Federico Chiesa fino a poche settimane fa rischiava di non riceverla ma adesso le probabilità che rimanga escluso sono veramente poche.

Chiesa e la medaglia della Premier League: il regolamento e cosa può accadere

Saranno assegnate solo 40 medaglie d'argento al Liverpool e qualsiasi giocatore che abbia collezionato almeno cinque presenze in Premier League durante la stagione 2024/2025 ne avrà automaticamente diritto. Nella squadra di Arne Slot ci sono 21 giocatori in rosa che attualmente soddisfano questo criterio e a Federico Chiesa manca una sola partita, avendo collezionato quattro presenze, per aggiudicarsi una medaglia. Per ora, restano 19 medaglie che il club potrà assegnare ad altri membri della squadra e allo staff.

L'ex calciatore di Juventus e Fiorentina dovrà scendere in campo una volta nelle prossime partite che il Liverpool giocherà contro Chelsea, Arsenal, Brighton e Crystal Palace per raggiungere la soglia minima e fregiarsi del riconoscimento per la vittoria del titolo.

Vi è la possibilità di richiedere ulteriori medaglie ma è necessario il consenso del Consiglio di Amministrazione della Premier League.

I giocatori del Liverpool che riceveranno la medaglia

Chi sono i giocatori del Liverpool che riceveranno la medaglia? Alisson Becker, Caoimhin Kelleher, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Kostas Tsimikas, Jarell Quansah, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Harvey Elliott, Mohamed Salah, Luis, Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez e Cody Gakpo. A questi si aggiungerà Federico Chiesa.

Vitezslav Jaros e Jayden Danns hanno messo a referto una sola presenza ciascuno e non hanno possibilità. Tyler Morton è stato inserito nella rosa del Liverpool in Premier League all'inizio della stagione, ma le sue cinque presenze sono state tutte in coppa: stesso discorso per James McConnell e Trey Nyoni, che hanno collezionato rispettivamente quattro e cinque presenze in questa stagione, ma nessuna di queste è avvenuta in Premier League.