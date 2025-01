Chiesa gioca per la prima volta una partita intera col Liverpool: un video mostra quello che ha fatto

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Finalmente, arrivati al 29 gennaio, dopo parecchi mesi dal suo approdo al Liverpool nella scorsa estate, Federico Chiesa ha giocato una partita intera con la maglia dei Reds: il 27enne esterno d'attacco – ceduto dalla Juventus "a fronte di un corrispettivo di 12 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni di euro", come recitava il comunicato del club bianconero del 29 agosto – è stato schierato dal 1′ da Arne Slot nell'ultimo match della fase a campionato di Champions League in casa del PSV, complice il fatto che il tecnico olandese aveva deciso di lasciare a casa ben 12 giocatori, tra i quali quasi per intero la squadra titolare, alla luce del fatto che arrivare primi o secondi non avrebbe cambiato nulla in ottica sorteggio degli ottavi. Ebbene, Chiesa ha sfruttato appieno l'occasione concessagli, risultando di gran lunga il migliore in campo, pur nella sconfitta per 3-2 del Liverpool che l'ha lasciato in vetta alla classifica (il Barcellona secondo non è andato oltre il pareggio con l'Atalanta).

Federico Chiesa migliore in campo in PSV-Liverpool: il video dei suoi highlights esalta i tifosi

Un video con gli highlights del calciatore ligure ha sollevato l'entusiasmo dei tifosi del Liverpool, che hanno sempre più fiducia che il nazionale azzurro possa tornare ai suoi livelli e fare la differenza anche in Premier League. Le immagini mostrano in effetti un giocatore ritrovato, dopo i soli spezzoni di gara giocati fin qui per pochi minuti totali, e soprattutto in grande condizione fisica, sia per quanto riguarda l'esplosività negli scatti – alcune azioni sulla fascia hanno sbloccato ricordi del vecchio Chiesa – sia sul piano della resistenza alla fatica. Federico si è dannato l'anima fino all'ultimo e infatti Slot non lo ha tolto dal campo fino al fischio finale del match.

Chiesa ha procurato entrambe le reti dei Reds: la prima provocando con un pressing forsennato l'errore di Joey Veerman che ha commesso fallo da rigore su di lui (penalty poi trasformato da Gakpo), poi costringendo il portiere del PSV Benitez a una respinta difficoltosa su cui si è avventato Elliott ribadendo in gol da pochi passi. Oltre a questo tante sgroppate e un bel tiro a giro che ha sfiorato il secondo palo. "Che giocatore", "Il futuro all'ala destra è assicurato", sono stati alcuni dei commenti entusiasti dei tifosi Reds.

Chiesa giura fedeltà al Liverpool: "Giocare ad Anfield mi fa venire i brividi"

Sembrano ormai lontanissime le voci di mercato che volevano Chiesa in uscita a gennaio – magari per tornare in Italia – e lui stesso dopo la partita di Eindhoven ha gonfiato il petto con tutto l'orgoglio di chi indossa la maglia della capolista della Premier: "Voglio giocare per il Liverpool, voglio stare qui, voglio fare del mio meglio per questo club, uno dei più grandi al mondo. I tifosi sono incredibili, giocare ad Anfield mi fa venire i brividi".