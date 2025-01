video suggerito

Trovata una falla nel nuovo regolamento della Champions: perché rischia di falsare l'ultima giornata Il Liverpool si presenterà a giocare l'ultima giornata di Champions contro il PSV senza 12 giocatori, praticamente tutti i big, ripiegando su diversi giovani. Il tecnico Slot ha scoperto una falla nel regolamento: "Non ha alcun impatto sulla classifica".

A cura di Fabrizio Rinelli

L'ultima giornata di Champions League rischia di essere alterata dal caso Liverpool. I Reds sono primi in classifica e a prescindere da come andrà a finire l'ultima giornata in casa del PSV sono già certi di un posto diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff. Con gli inglesi c'è anche il Barcellona sicuro dello stesso destino ma che in caso di sconfitta contro l'Atalanta potrebbe chiudere anche in terza o quarta posizione. Situazione totalmente differente rispetto al Liverpool che a 21 punti può essere raggiunto solo dai catalani chiudendo o primo o secondo in base alla differenza reti.

Ma allora perché il caso del Liverpool può essere considerato come una falla nel regolamento Uefa che a inizio stagione, presentando il nuovo format della Champions, aveva garantito che in questo modo tutte le squadre avrebbero lottato per qualcosa fino all'ultimo turno. Non è il caso dei Reds che infatti in vista della trasferta in Olanda hanno rinunciato a 12 giocatori, praticamente tutti i titolari poiché sicuri di chiudere primi o secondi anche in caso di sconfitta. Chiudere in vetta o al secondo posto non importa poiché i Reds affronteranno la 15a, 16a, 17a o 18a attraverso un sorteggio.

Arne Slot con i suoi giocatori.

Perché l'ultima giornata può essere falsata da PSV-Liverpool

In pratica o che arrivi primo o secondo, il Liverpool dovrà affrontare sempre una delle quattro squadre che si sono pizzate in 15a, 16a, 17a o 18a. Ma a stabilirlo sarà il sorteggio non gli incroci del tabellone. Un aspetto scoperto dallo stesso Arne Slot che l'ha spiegato in conferenza stampa: "Ci ho messo un po' a capire questo nuovo formato, ma ora sono sicuro al 100% che non importa se finisci primo o secondo, perché abbiamo la garanzia di giocare contro la squadra che è 15a, 16a, 17a o 18a, e poi si decide il sorteggio – spiega – Non possiamo scendere al terzo posto".

Una situazione che però inevitabilmente coinvolge anche il PSV fermo a 11 punti che potrebbe beneficiare di questa situazione giocando di fatto contro una squadra, il Liverpool, piena zeppa di giovani. In questo modo si andrebbe a intaccare la regolarità del torneo tanto decantata dalla Uefa prima di dare il via al nuovo format della Champions. Gli olandesi sono in una posizione di classifica in cui possono pure direttamente agli ottavi oppure accedere ai playoff.

La spiegazione di Slot sulla falla nel regolamento della Champions

L'allenatore dei Reds ha spiegato il suo ragionamento: "Non ha alcun impatto sulla classifica, ma cercheremo di vincere – ha concluso -. Un uomo saggio una volta mi disse che non aveva mai visto niente di buono derivare dalla sconfitta di una partita". Il Liverpool si presenterà in casa del PSV senza 12 giocatori, praticamente tutti i titolari, scegliendo diversi giovani da far eventualmente esordire in questa partita.

Tra loro c'è però Federico Chiesa che potrebbe anche prendersi una maglia da titolare in questa strana e particolare notte di Champions League. Di fatto la situazione del Liverpool ha un po' capovolto le certezze iniziali della Uefa che hanno favorito l'avanzamento di questo format anche per garantire la regolarità fino all'ultima giornata in modo da non far incrociare squadre che non hanno più alcun obiettivo alterando di fatto la competizione.