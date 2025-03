video suggerito

Perché il Liverpool ha potuto fare 6 cambi in una partita, la regola che persino Salah non conosceva Il Liverpool ha effettuato 6 cambi contro il Southampton ma non ha violato il regolamento: perché è stato possibile e in cosa consiste il protocollo per la commozione cerebrale. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Liverpool vola di corsa verso la vittoria della Premier League, ma per un momento Momo Salah ha temuto che la classifica potesse essere rovinata da una penalizzazione. Durante l'ultima partita di campionato contro il Southampton l'egiziano ha fatto di tutto per fermare Slot durante una sostituzione, appellandosi addirittura all'arbitro per evitare la catastrofe: era il sesto cambio per i Reds, un numero non consentito dai regolamenti inglesi. Eppure Quansah è entrato in campo all'89' in tutta tranquillità perché in realtà non stava violando nessuna regola.

In totale i Reds hanno effettuato sei sostituzioni ma non avranno nessuna penalizzazione in classifica. Si tratta di una regola che in molti dimenticano e di cui perfino Salah non era a conoscenza, prevista soltanto se uno dei giocatori in campo dovesse subire una commozione cerebrale: in quel caso si attiva un protocollo speciale che prevede un cambio in più che viene concesso a entrambe le squadre.

Perché il Liverpool ha fatto 6 sostituzioni

Salah ha cercato di parlare con l'arbitro per impedire che la sua squadra venisse penalizzata per aver fatto un cambio in più di quello previsto. Il direttore di gara ha parlato qualche istante con lui, spiegandogli che era tutto nella norma e che l'ingresso di Quansah non avrebbe avuto ripercussioni. Ma perché è stato concesso un cambio in più? Tutto è scattato nel primo tempo, quando il difensore del Southampton Jan Bednarek è uscito dal campo dopo aver preso un colpo alla testa.

In Inghilterra il protocollo da seguire in caso di presunto trauma cranico è rigidissimo, perché si tratta di una situazione potenzialmente pericolosa. Per tutelare i giocatori quel cambio non incide sulle 5 sostituzioni previste dal regolamento ma libera uno slot in più che viene concesso anche alla squadra avversaria per mantenere l'equilibrio. La procedura ufficiale per la concussione cerebrale ha consentito ai Saints di fare 6 cambi e anche il Liverpool ha avuto la stessa possibilità, dato che lo slot dedicato alla commozione cerebrale viene applicato a entrambi i club di default.