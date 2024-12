Federico Chiesa cerca una via d’uscita dal Liverpool: può tornare in Italia già a gennaio

video suggerito

Federico Chiesa può tornare in Serie A: la notizia non desta particolare stupore ma fa un certo effetto a pochi mesi dal suo approdo in Premier League. L'ex calciatore della Juventus sta cercando una via d'uscita dal Liverpool dopo i mesi complicati in seguito al può tornare in Italia già durante la sessione invernale di mercato.

Dall'inizio della stagione, Chiesa è sceso in campo per quattro volte per un totale di 123 minuti: l'ultima apparizione dell'ex Juventus e Fiorentina è arrivata contro il Southampton, ma il figlio d'arte non giocava con la prima squadra dalla fine di settembre. Non il massimo per un calciatore che tre anni fa era definito ‘anima' della Nazionale Italiana.

Chiesa può tornare in Serie A: piace a Napoli e Inter

Secondo quanto riportato dal media francese Footmercato, il 27enne avrebbe già deciso di lasciare i Reds e vorrebbe tornare in Italia in prestito per ricominciare a giocare con costanza e ritrovare uno status che sembra aver perso in questo momento della sua carriera.

Tra le squadre che avrebbero già chiesto informazioni al Liverpool ci sarebbero l'Inter e il Napoli ma l'operazione non è semplice, soprattutto perché gli inglesi dovrebbero coprire una porzione dell'ingaggio (7,5 milioni di euro netti a stagione) del calciatore.

Quello di Chiesa era stato uno degli ultimi trasferimenti della finestra estiva di mercato nonostante la Juventus avesse fatto capire in tutti i modi che il calciatore non sarebbe rientrato nel progetto di Thiago Motta. L'approdo a Liverpool, però, ha destato subito qualche diffidenza visto che alla corte di Arne Slot avrebbe dovuto giocarsi il posto con Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota, Cody Gakpo e Darwin Núñez. Per Federico Chiesa, che aveva e ha bisogno di giocare con continuità, non esattamente il massimo.

Da lì è iniziata un'esperienza con più bassi che alti fino a questi rumors che potrebbero riportare Federico Chiesa in Italia a distanza di pochi mesi dalla sua partenza. Gennaio è alle porte, presto sapremo se queste voci avevano basi solide. Oppure no.