NBA in Europa, il progetto e la formula della nuova lega: il piano può partire già dal 2026

A cura di Vito Lamorte

La NBA è pronta a sbarcare in Europa. La nuova competizione europea creata dalla NBA e dalla FIBA è stata confermata dal commissioner della lega, Adam Silver, e dal segretario generale della FIBA, Andreas Zagklis, in una conferenza stampa congiunta a New York.

Il piano è al vaglio della Board of Governors, l’assemblea dei proprietari, ed è stato chiesto il via libera ufficiale per costruire questa competizione cogestita da NBA e FIBA già dalla stagione 2026-2027.

NBA in Europa, il progetto e la formula della nuova lega

La NBA sta valutando la creazione di un campionato professionistico in Europa con la Federazione internazionale di basket (FIBA) come partner. Adam Silver ha presentato insieme a Andreas Zagklis le basi del progetto di una nuova lega creata in Europa: "Ancora tutto deve essere discusso e definito, ma pensiamo sia il momento giusto per fare questo passo. L'idea iniziale è una lega di 16 squadre, 12 permanenti e 4 con promozioni e retrocessioni. Saranno sia già esistenti in Europa che create da zero. L’importante è rispettare la tradizione del basket europeo: il formato delle partite rimarrà quello FIBA".

Non sarà una "Division europea" ma di una lega a sé stante con tanto di calendario ad hoc e squadra campione: l'idea sarebbe quella di puntare su alcune città strategiche come Londra e Parigi, i cui team si sono defilati dal progetto Eurolega, così come su alcune squadre che otterrebbero di anno in anno la qualificazione attraverso i campionati nazionali.

La nuova lega dovrebbe basarsi su 16 squadre con Real Madrid, Barcellona e Fenerbahçe che potrebbero abbandonare l'Eurolega: nuovi team verrebbero costruiti ad hoc con proprietà di club di calcio che sarebbero pronte ad investire come il Paris Saint-Germain, come confermato da un portavoce del Qatar Sports Investments; oppure Manchester City e Arsenal.

NBA in Europa, chi in Italia? Milano e le difficoltà di Roma

Quali società in Italia potrebbero partecipare a questa nuova competizione? Milano sarebbe stata messa nel mirino dell'NBA e l'Olimpia potrebbe scegliere di abbandonare l'Eurolega per seguire la nuova competizione. La società meneghina non si è mai espressa in merito mentre l'allenatore Ettore Messina, in passato, ha espresso il suo favore ad un accordo fra FIBA e NBA. Quella di Roma, in questo momento, è davvero una suggestione perché si dovrebbe puntare a creare una nuova franchigia.

In Italia, però, c'è un problema legato alle strutture: nessuna arena avrebbe gli standard minimi richiesti dalla NBA.