Chiesa al Barcellona, Flick ha detto ‘sì’ ma l’Inter resta in attesa: c’è ancora una possibilità

A cura di Vito Lamorte

Federico Chiesa potrebbe concludere presto la sua esperienza alla Juventus dopo un lungo tira e molla di diverse settimane. L'esterno offensivo della Nazionale sarebbe molto vicino al Barcellona e a confermalo è il giornale catalano Sport.es: Flick avrebbe avallato l'operazione e ora il club blaugarna si starebbe muovendo per cercare l'accordo con i bianconeri.

Il calciatore è fuori rosa e a metterlo ai margini del progetto sono state le parole definitive di Thiago Motta dopo l'amichevole pre-season col Brest: la situazione si è parecchio complicata perché la Juve rischia di perderlo a ‘zero' a gennaio e su Chiesa si era fatto il nome dell'Inter dopo le varie voci su Milan, Roma e Napoli. L'agente, Fali Ramadani, ha lavorato in maniera costante per cercare una soluzione immediata, perché il calciatore non può permettersi di restare fermo un anno, e ha trovato nel Barcellona un possibile approdo gradito.

Chiesa al Barcellona, Flick ha detto ‘sì': si cerca l'accordo con la Juve

La trattativa è nelle mani del giocatore, che deve trovare l'accordo economico con il Barcellona e poi il club catalano farà un'offerta alla Juventus. I bianconeri sarebbero disposti a perdere Chiesa per una cifra intorno ai 15 milioni di euro ma c'è da capire se il giocatore è convinto fino in fondo di questa soluzione.

In base alle ultime indiscrezioni diffuse da Sport il calciatore azzurro sarebbe ad abbassarsi l'ingaggio fino a 4,5 milioni di euro a stagione pur di firmare con i catalani, ma è pur vero che il Barça non vive un momento floridissimo e questa potrebbe essere tranquillamente un segnale ‘velato' all'entourage del calciatore per far capire la situazione.Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Federico Chiesa.

Si era parlato di un possibile interessamento dei catalani per Rafael Leao del Milan, ma una volta capito che la pista era impraticabile il club catalano tramite l'agente del calciatore classe '97 ha avviato i contatti col calciatore della Nazionale Italiana.

L'Inter resta in attesa: c'è ancora una possibilità

Sempre secondo Sport.es, l'Inter segue la trattativa con interesse perché sarebbe disposta a pagargli uno stipendio più alto di quello del Barcellona: c'è grande attenzione sull'operazione perché se si dovesse interrompere, a quel punto i personaggi intorno al tavolo cambierebbero nuovamente. La Juventus ha dato priorità alla sua partenza all'estero perché non vuole vederlo giocare in una rivale diretta nel campionato italiano e la società nerazzurra non si mossa molto in questa sessione, ma l'occasione potrebbe convincere Oaktree a fare l'investimento.