Flick esplode, ha visto una cosa che non gli è piaciuta in vista dell'Inter: "È una barzelletta" Il tecnico del Barcellona è sbottato in conferenza stampa di fronte al calendario stilato dalla Liga dopo l'esito dei quarti di finale. Gli azulgrana dovranno affrontare una trasferta ravvicinata a quella della gara di ritorno a San Siro contro l'Inter: "Qualcuno non si vuole tutelare le squadre della propria federazione"

A cura di Alessio Pediglieri

Hans-Dieter Flick, tecnico del Barcellona prossimo rivale in Champions League dell'Inter non è riuscito a trattenersi durante la conferenza stampa di presentazione della partita di campionato contro il Valladolid. Dove il penserio è subito andato alla doppia semifinale contro i nerazzurri di fine aprile e inizio maggio con il Barça che si avvicinerà con un problema in più, il calendario cambiato dalla Liga: "Siamo di fronte ad una situazione incredibile".

Il calendario delle squadre che sono ancora in corsa su più fronti è sempre più intasato e costituisce un problema non da poco da parte dei tecnici che devono dimenarsi tra impegni ravvicinati, recupero energie ed infortuni. In Italia ne sa qualcosa proprio l'Inter con un Simone Inzaghi che da sempre sottolinea il numero devastante di impegni che i suoi giocatori stanno affrontando dall'inizio, con una gara ogni 3 giorni. A fargli eco, questa volta ancor più forte, direttamente da Barcellona è stato il suo alter ego azulgranda, Hans-Dieter Flick che si è scatenato contro la Federcalcio spagnola per aver messo mano agli appuntamenti in Liga, avvicinando le trasferte in campionato e in Europa.

Flick furioso contro il calendario della Liga: "Qui c'è gente che non sa tutelare le proprie squadre"

"Siamo già arrivati in ritardo dalle tante trasferte, con i giocatori che sono andati a riposare anche alle 5.00 del mattino" ha ricordato il tecnico del Barcellona. "Scuse? No, non cerchiamo scuse ma altrove fanno in modo di proteggere le proprie squadre che giocano ancora in Europa. Qui in Spagna invece, chi si occupa di questi problemi non appare avere idea della situazione reale. Credo" ha poi concluso alquanto indispettito, "di essere davanti a una barzelletta. Questa situazione è a dir poco incredibile visto che appare evidente che in Spagna non si preoccupano dei club della propria federazione".

Lo spostamento della trasferta a Valladolid a pochi giorni dalla trasferta Champions

Ma cos'è accaduto perché il tecnico tedesco del Barcellona diventasse una furia in conferenza? La scintilla che ha acceso la miccia è stata la pubblicazione del calendario delle future partite di campionato spagnolo. Come è avvenuto anche in Italia, per l'Inter, si è dovuti attendere l'esito delle semifinali e capire chi fosse qualificata al turno successivo per incastrare il tutto. E se in Italia l'Inter era l'unica in Champions, in Spagna hanno dovuto fare i conti con l'eliminazione del Real Madrid che, per assurdo, ha però complicato i piani del Barcellona. Gli azulgrana giocheranno contro il Valladolid in trasferta in una gara anticipata a sabato 3 maggio alle 21.00 (invece delle 18:00) a pochi giorni dal ritorno contro l'Inter, il 6 maggio, in una nuova trasferta a Milano, facendo arrabbiare Flick che dovrà gestire viaggi e contro viaggi continui in poche ore.

Il calendario del Barcellona, le prossime partite

19.04 – Barcellona-Celta Vigo (Liga)

22.04 – Barcellona-Maiorca (Liga)

26.04 – Barcellona-Real Madrid (Finale Copa del Rey)

30.04 – Barcellona-Inter (Champions League)

03.05 – Valladolid-Barcellona (Liga)

06.05 – Inter-Barcellona (Champions)

Il calendario dell'Inter, le prossime partite

20.04 – Bologna-Inter (Serie A)

23.04 – Inter-Milan (Coppa Italia, semifinale)

26.04 – Inter-Roma (Serie A)

30.04 – Barcellona-Inter (Champions League)

03.05 – Inter-Verona (Serie A)

06.05 – Inter-Barcellona (Champions League)