Chiellini svela i motivi dell’addio alla Juve: “Serve un compromesso tra essere un peso e un aiuto” Chiellini ha annunciato il ritiro e tornerà in Italia, dove potrebbe avere un ruolo nella dirigenza della Juve. In un’intervista è tornato anche sul suo addio ai bianconeri: “Volevo farlo prima che me lo dicessero gli altri”

A cura di Ada Cotugno

Dopo 23 stagioni da professionista Giorgio Chiellini ha deciso di appendere le scarpette al chiodo: il difensore ha annunciato il ritiro dalle scene dopo aver perso la finale di MLS con il suo Los Angeles FC, l'ultima apparizione di una carriera lunga e vincente. La sua priorità adesso è quella di tornare a Torino insieme alla sua famiglia e riunirsi alla Juventus, la squadra in cui ha trascorso gli anni migliori da giocatore.

Dalla prossima estate potrebbe entrare in società, con un ruolo che non è stato ancora ben definito. In un'intervista rilasciata a La Stampa ha annunciato i suoi piani per il futuro: "A Los Angeles resterò fino a giugno, poi Torino sarà la città in cui vivrò: è sempre stata casa mia e torneremo qui". Il ritorno ai bianconeri evoca anche ricordi sul suo addio, avvenuto nel 2022 dopo quasi vent'anni spesi a difendere la Vecchia Signora.

Nella sua chiacchierata con il quotidiano torinese ha svelato anche quali sono stati i motivi che lo hanno portato al capolinea della sua avventura con la Juventus: "L’idea era di farlo un attimo prima che me lo dicessero gli altri. Volevo prendere una decisione autonoma, per questo ho lasciato la Juve due anni fa. Ci vuole un compromesso tra essere un peso e un aiuto. Mi avrebbe fatto piacere giocare con Bremer e Gatti. Anche loro avrebbero apprezzato: ci sentiamo, c’è una stima reciproca grandissima".

Adesso per Chiellini cominceranno le meritate vacanze e sarà anche l'occasione per tornare alo Stadium da tifoso. Non era mai successo prima, perché i ritmi del campionato americano non gli hanno mai consentito di fuggire in Italia per assistere a una partita della sua ex squadra: "Ci sarò il 30 dicembre per Juve-Roma. Sarà la prima volta perché l’anno scorso, quando tornavo per le vacanze, non c’erano partite causa pausa Mondiale. Sarà un piacere tornare. Eviterei grandi cose, voglio stare tranquillo in tribuna senza niente di più. Vorrei godermela un attimino da tifoso".