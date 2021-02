"Dai, alzati… non fare il buffone". È la frase urlata da Giorgio Chiellini ad Amir Rrahmani nell'azione che porterà al calcio di rigore assegnato al Napoli con il Var. L'episodio, che sarà contestato da Andrea Pirlo nel dopo gara, si verifica nel primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0 e risulterà decisivo ai fini del match (vittoria per 1-0 della squadra di Gattuso).

Rigore col Var per fallo di Chiellini su Rrahmani

Cosa è successo? La ricostruzione del contatto anche da altra angolazione, attraverso immagini consultate in cabina di regia da Valeri, fa sì che l'arbitro (Doveri) venga richiamato alla on-field-review. Quella situazione di gioco gli era sfuggita e va a rivederla alla moviola a bordo campo: pochi attimi per consultare con maggiore precisione la dinamica del contrasto e decide di concedere la massima punizione ai partenopei. Insigne s'incarica della battuta e questa volta – dopo l'errore in finale di Supercoppa italiana – non fallisce.

La revisione dell'azione alla on-field-review

È il 28° del primo tempo quando il Napoli batte un calcio di punizione. Rrahmani si spinge nell'area di rigore della Juventus per saltare ed, eventualmente, recepire il cross. Al centro c'è Chiellini che prova a chiudergli la traiettoria e lo spazio ma per prendere posizione e difendere l’uscita di Szczesny, commette una leggera che costerà cara. Il difensore bianconero allarga in maniera evidente il braccio (distante dal corpo e in posizione elevata rispetto alla postura congrua) e con la mano aperta colpisce Rrahmani sul viso. In un primo momento, Doveri non si accorge dell'accaduto ma richiamato dal Var concede il rigore.

Chiellini a Rrahmani: "Alzati, non fare il buffone"

Colpito al volto, Rrahmani cade a pochi passi dalla porta. Resta a terra dolorante per il ceffone preso sul muso. L'azione sembra proseguire, il portiere della Juventus sta per rilanciare la palla quando l'audio della partita registra le parole di Chiellini al difensore del Napoli. Prima allarga le braccia a propria discolpa, poi si volta verso l'avversario e gli dice: "Dai, Rrahmani, alzati… non fare il buffone".