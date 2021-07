Nei minuti finali di Belgio-Italia Giorgio Chiellini ci ha ricordato Fabio Cannavaro nell'indimenticabile Germania-Italia del 2006. Una calamita per tutti i palloni aerei, un muro, capace di respingere in primis Lukaku e poi anche gli altri attaccanti belga. Una serata dominante quella del difensore della Juventus, da leader vero di un reparto quasi perfetto. E la coppia ben collaudata con Bonucci ha ricevuto dei complimenti speciali, anche da una grande gloria come Bastian Schweinsteiger

Romelu Lukaku e i temibili compagni di squadra del Belgio hanno trovato pane per i loro denti. Giorgio Chiellini si è confermato "insuperabile" per gli avversari, guidando la cerniera difensiva con Bonucci, Di Lorenzo e lo sfortunato Spinazzola che ha rimediato la rottura del tendine d'Achille. L'attaccante dell'Inter ha trovato il gol solo su rigore, peraltro generoso, trovando nel secondo tempo proprio Spinazzola sulla linea a dirgli di no. Per il resto il poderoso bomber belga ha vissuto una serata difficile. Confermando il suo score negativo contro Chiellini: nelle sei volte in cui si sono affrontati, l'ex United ha segnato solo due volte dunque entrambe dagli 11 metri.

E anche stasera, spesso e volentieri usando le maniere forti, Chiellini ha vinto il duello a distanza. Andando a fine gara a raccogliere l'abbraccio dei tifosi azzurri, in cui si è perso letteralmente stremato. E pensare che il capitano azzurro ha rischiato non giocare dopo l'infortunio rimediato contro il Galles che lo aveva costretto allo stop con l'Austria. Troppo forte la volontà di tornare in campo, soprattutto in un match come quello contro il Belgio in cui bisognava lottare con un corazziere come Lukaku. "Saremo pronti a fermarlo" aveva dichiarato alla vigilia Chiellini. Detto, fatto.

E ora ad attenderlo c'è un confronto con il suo amico e compagno di squadra Morata. Un giocatore molto diverso da Lukaku, ma che il capitano azzurro e il suo gemello Bonucci conoscono bene. E un ulteriore riconoscimento ai due centrali della Nazionale è arrivato dall'ex colonna della nazionale tedesca Bastian Schweinsteiger che su Twitter ha esaltato Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci con queste parole: "Chiellini e Bonucci sono attualmente i migliori centrali di difesa del mondo".