Chiellini avrà un ruolo tutto suo ai Los Angeles FC: inizia così la nuova avventura nel calcio Giorgio Chiellini inizia la sua nuova avventura nel mondo del calcio: sarà Player Development Coach ai Los Angeles FC, un ruolo su misura nello staff dell’allenatore Steve Cherundolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgio Chiellini inizia la sua nuova avventura nel mondo del calcio. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale ai Los Angeles FC sarà Player Development Coach, un ruolo costruito su misura per lui e gli permetterà di lavorare con l'allenatore Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra.

Ad ufficializzare il ruolo dell’ex capitano bianconero è stato lo stesso club americano con un comunicato ufficiale: "Il leggendario difensore ed ex giocatore della LAFC Giorgio Chiellini rimarrà alla LAFC come Player Development Coach, come annunciato oggi dal club. Chiellini, che ha giocato con la LAFC per due stagioni dal 2022 al 2023, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a dicembre. Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l'allenatore della LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra".

Il co-presidente e direttore generale della LAFC, John Thorrington, ha parlato così del nuovo ruolo di Chiellini: “Siamo stati grati di avere Giorgio che ha giocato gli ultimi 18 mesi della sua carriera da giocatore con la LAFC. Durante quel periodo ha dimostrato in diversi modi quanto sia una risorsa per la LAFC e siamo entusiasti di aggiungere una mente calcistica davvero brillante, un leader incredibile e una persona ancora migliore al nostro staff per la prossima stagione”.

Giorgio Chiellini ha messo fine alla sua straordinaria carriera da giocatore lo scorso dicembre, dopo aver contribuito a guidare la LAFC alla finale della Coppa MLS e a giocare la MLS fino alla finale.

Per Giorgio Chiellini si è parlato di un ritorno alla Juventus in dirigenza nel prossimo futuro ma ora l'ex capitano bianconero lavorerà nel suo ultimo club per iniziare questo nuovo percorso nel mondo del calcio.