Calcio
Chi vincerà il Pallone d'Oro 2025, per una manciata di voti, secondo l'intelligenza artificiale

Il pronostico dell’intelligenza artificiale sull’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. Un verdetto che si concretizzerà per una manciata di voti.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Chi vincerà il Pallone d'Oro 2025, raccogliendo l'eredità di Rodri? A poche ore dalla cerimonia ufficiale in programma lunedì 22 settembre a Parigi, lo abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale e in particolare a Grok. Secondo il modello di AI che ha accesso diretto ai dati del social network X a trionfare dovrebbe essere Ousmane Dembélé, campione d’Europa con il Paris Saint-Germain. Un successo di “misura” con una manciata di punti in più rispetto a Lamine Yamal del Barcellona.

Chi vincerà il Pallone d'Oro secondo l'intelligenza artificiale

Grok si è basato sulla storia del Pallone d’Oro, con focus sulle prestazioni individuali collettive della stagione scorsa, e sulle “dinamiche di assegnazione”, ovvero i voti di 100 giornalisti internazionali, con punti 6-4-3-2-1 per i top 5. Il procedimento dunque passa dai giornalisti ma in base a tutte le info reperibili ecco la previsione del modello di Intelligenza Artificiale sviluppato da xAI, studiato per offrire risposte intelligenti e aggiornate.

485 punti per Dembélé protagonista del successo Champions, per battere Yamal del Barcellona fermatosi a 412 lunghezze. Il Pallone d'Oro sembra essere un affare tra PSG e Barça visto che al terzo posto ci sarebbe Vitinha con 358 punti, seguito poi da Raphinha dei catalani. L'IA è molto efficace sull'intercettare il sentiment, visto che si basa anche sui post di X.

Immagine

Perché Dembélé vincerà il Pallone d'Oro 2025 per Grok

Qual è la spiegazione offerta da Grok per giustificare il risultato finale della corsa al Pallone d'Oro 2025? Questa la risposta dell'intelligenza artificiale? Dembélé viene definito il "motore creativo del PSG in questa stagione storica culminata con la prima vittoria in Champions League (5-0 in finale contro l'Inter) e un quadruple domestico/Europeo con gol decisivi e assist in abbondanza durante il riscatto post-infortuni".

Si legge ancora: "Le dinamiche del Pallone d'Oro premiano spesso i protagonisti di trionfi collettivi epici, come il suo ruolo chiave in una squadra dominante senza rivali internazionali maggiori quell'anno, superando talenti emergenti come Yamal per l'impatto complessivo e la narrazione di redenzione".

La previsione sul Pallone d’Oro 2025 secondo Grok
La classifica finale del Pallone d'Oro 2025 secondo Grok

  1. Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain) – 485 punti
  2. Lamine Yamal (Spagna, Barcelona) – 412 punti
  3. Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain) – 358 punti
  4. Raphinha (Brasile, Barcelona) – 295 punti
  5. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) – 242 punti
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain) – 198 punti
  7. Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain) – 165 punti
  8. Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain) – 132 punti
  9. Fabián Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain) – 108 punti
  10. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) – 85 punti
Calcio
