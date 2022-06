Chi va in Serie B tra Padova e Palermo nella finale dei playoff: i gol in trasferta valgono doppio? Padova e Palermo si giocheranno l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B. Quella tra la squadra veneta e i siciliani è la sfida finale dei playoff di Serie C.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Serie B è pronta a conoscere l'ultima squadra che sarà prossima dalla Serie C. A deciderlo sarà la finale dei playoff che disputeranno Padova e Palermo. I veneti e i siciliani si sfideranno in una sfida di andata e ritorno, come prevede il regolamento rispetto alle gare delle fasi iniziali prima delle semifinali. Così come abbiamo avuto già modo di vedere nelle competizioni Uefa come Champions, Europa e Conference League, la regola dei gol che valgono doppio se segnati in trasferta è stata abolita. Passa il turno chi avrà segnato il maggior numero di gol totali tra andata e ritorno.

Una filo conduttore che ha trainato anche gran parte degli altri tornei nazionali e intercontinentali. Anche la Lega Pro, per garantire il massimo equilibrio nell'ultimo doppio confronto nella finale playoff di Serie C ha abolito i gol in trasferta. Le reti segnate fuori casa non valgono mai doppio, in nessuna fase della competizione, e quindi in caso di parità tra andata e ritorno in finale si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. In caso di parità dopo i 180′ infatti non viene considerato il miglior piazzamento in campionato ma la somma complessiva dei gol realizzati dalle due squadre.

Nessun benefit dunque relativo alla classifica finale della stagione di Serie C 2021/2022 e via libera a un doppio confronto aperto. C'è da dire che il Padova aveva concluso il suo campionato al secondo posto con ben 85 punti nel girone A contro i 66 del Palermo nel girone C. I veneti hanno giocato solo quattro partite in questi playoff vincendo i doppi confronti contro la Juventus U23 e Catanzaro.

Il Palermo invece è arrivato in finale vincendo prima contro la Triestina, poi contro la Virtus Entella e successivamente in semifinale nel doppio confronto con la Feralpisalò. Ora la doppia sfida tra Padova e Palermo che vedrà l'andata d'andata giocarsi allo stadio ‘Euganeo' di Padova e il ritorno al ‘Barbera' di Palermo. Chi sarà capace di realizzare il maggior numero di gol durante le due gol sarà l'ultima squadra promossa in Serie B e pronta a partecipare al campionato cadetto per la stagione 2022/2023.