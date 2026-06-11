Chi sono Maple, Clutch e Zayu, le tre Mascotte dei Mondiali 2026 in USA, Canada e Messico

I Mondiali 2026 scattano l’11 giugno e si concluderanno il prossimo 19 luglio. Si disputerà su tre Paesi ospitanti, Stati Uniti, Messico e Canada. Ognuno rappresentato dalle rispettive mascotte: l’aquila Clutch, il giaguaro Zayu e l’alce Maple.

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I Mondiali di calcio 2026 si giocheranno tra USA, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Sarà uno storico torneo iridato perché vedrà per la prima volta la partecipazione di ben 48 squadre nazionali. Le partite si disputeranno in 16 città diverse, sparse per tutto il continente nordamericano, richiedendo una logistica imponente per via dei lunghi spostamenti e dei diversi fusi orari. Proprio per unire idealmente queste tre grandi nazioni e celebrare la collaborazione, la FIFA ha presentato tre simpatiche mascotte ufficiali: Maple, Clutch e Zayu. Ogni personaggio-simbolo rappresenta un animale antropomorfo che rispecchia la cultura della propria terra e ha un ruolo specifico su un campo da calcio, immaginario, del torneo.

Le tre mascotte ufficiali che accompagneranno i Mondiali 2026 mostrano i rispettivi nomi

Sarà un Mondiale dagli enormi spostamenti: i tifosi delle 48 Nazionali dovranno viaggiare molto per seguire le gesta dei propri beniamini. Tra stadi iconici come l'Estadio Azteca in Messico, il BC Place in Canada o i moderni impianti statunitensi. un viaggio che si incanalerà in tre Stati differenti. Proprio per facilitare i trasporti e ridurre l'impatto ambientale, le partite dei gironi iniziali sono state divise in zone geografiche e per dare ancor più senso di appartenenza ai Paesi ospitanti, la FIFA ha deciso di inserire come mascotte ufficiale non un personaggio-simbolo, bensì tre.

Maple, l’alce che rappresenta il Canada ai Mondiali 2026

Il Canada ha scelto come suo simbolo Maple, una grande e amichevole alce canadese. Il motivo di questa scelta è fortemente legato all'identità del Paese: l'alce è da sempre l'animale delle foreste del nord per eccellenza e il nome stesso richiama la foglia d'acero, che è il simbolo della bandiera canadese. Maple viene descritta come il portiere del gruppo delle mascotte, pronta a proteggere la propria porta con la stessa forza e resilienza con cui affronta la natura selvaggia. Nel racconto della sua storia, Maple ha uno spirito molto moderno e urbano, grande appassionata di musica e artista di strada che ama esplorare le diverse province canadesi per diffondere messaggi legati alla sostenibilità e all'inclusione, ricordando a tutti di rispettare il pianeta.

Tre animali simbolo per i tre Paesi ospitanti: l’alce per il Canada, il giaguaro per il Messico e l’aquila per gli USA

L’aquila Clutch simbolo degli USA alla Coppa del Mondo

Gli Stati Uniti d'America sono rappresentati da Clutch, che non poteva essere altro se non una fiera aquila calva. La scelta è caduta proprio su questo volatile poiché l'aquila dalla testa bianca è da sempre un fortissimo simbolo patriottico e nazionale degli USA. Dal punto di vista visivo, Clutch è un'aquila fiera e dinamica che nel gioco di squadra ricopre il ruolo di centrocampista. Ha il compito di guidare la manovra e unire simbolicamente i reparti. La sua storia la descrive come un animale curioso e pieno di coraggio che vola instancabilmente da una costa all'altra del Paese. Ha come particolarità il suo spiccato carattere ottimista con la missione manifesta di fare gioco di squadra, unendo persone di culture diverse attraverso la passione per lo sport.

Ogni mascotte ha una storia a sé: Mapple è un portiere, Zayu è un attaccante, Clutch un trequartista

Per il Messico la mascotte dei Mondiali è il Giaguaro Zayu

La mascotte del Messico si chiama invece Zayu ed è un giaguaro pieno di energia. La scelta del giaguaro ha radici storiche profonde nella cultura messicana poiché questo animale era considerato sacro e simbolo di potere per le antiche civiltà mesoamericane, come i Maya e gli Aztechi. Zayu ha un aspetto vivace e indossa i colori tradizionali messicani, ricoprendo il ruolo di attaccante del trio di mascotte per via della sua incredibile agilità e rapidità. La narrazione della sua storia è altrettanto particolare: Zayu è nato nelle fitte giungle del sud del Messico e porta con sé l'allegria e il ritmo della sua terra. Ama la danza e la musica tradizionale e il suo scopo principale è travolgere i tifosi con la passione e la gioia tipiche del popolo messicano durante la festa del gol.