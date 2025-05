video suggerito

Chi retrocede in Serie C tra Sampdoria e Salernitana: combinazioni e risultati per la salvezza Sampdoria-Salernitana potrebbe decidere la retrocessione di una delle due squadre dalla Serie B alla Serie C. Nel mezzo un alto numero di squadre coinvolte nella lotta salvezza.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sampdoria-Salernitana è la sfida in programma questa sera con calcio d'inizio alle ore 20:30 allo stadio Ferraris di Genova. Il match è valido per la penultima giornata del campionato di Serie B e vale una stagione per blucerchiati e granata. Entrambe le squadre non si aspettavano di trovarsi a chiudere la stagione con il serio rischio che una delle due possa addirittura retrocedere in Serie A. Una circostanza clamorosa per due club storici e blasonati come Samp e Salernitana. Per i campani il rischio è la doppia retrocessione dopo quanto accaduto lo scorso anno in A.

Attualmente la situazione non è delle migliori, soprattutto per i liguri. La Salernitana ha beneficiato di tre vittorie nelle ultime quattro partite contro dirette concorrenti. Questo ha portato i campani a 39 punti al quartultimo posto. I blucerchiati sono invece terzultimi con 37 e attualmente sarebbero in C con i granata ai playout contro il Brescia. Lo scontro diretto di Marassi però potrebbe ribaltare tutto. Ma con quali risultati? Gli incroci sono molteplici e riguardano almeno 7 squadre ma la sensazione è che chi perderà tra Samp e Salernitana rischia più di tutti la Serie C.

Un momento della sfida d'andata vinta dalla Salernitana in casa contro la Samp.

Sampdoria-Salernitana, chi si salva: le combinazioni

La Sampdoria con tre punti si garantirebbe di superare la Salernitana in classifica portandosi a 40 punti e un margine di +1 sui granata a 39. A quel punto sarà decisivo l'esito delle due sfide dell'ultimo turno che i blucerchiati giocheranno a Castellammare contro la Juve Stabia e i granata a Padova col Cittadella. In entrambe i casi vincere sarà l'unico imperativo. I campani a quel punto rischierebbero tanto e dovranno sperare in una vittoria col Cittadella ma anche in un incrocio di risultati positivi dagli altri campi.

La Salernitana a Marassi, in caso di vittoria, balzerebbe invece a +5 sulla Sampdoria, dunque a quota 42 punti, riducendo quasi al lumicino le speranze salvezza della Sampdoria costretta poi a vincere con la Juve Stabia e osservare da vicino il risultato del Brescia che è a 39 a pari punti con i granata.

Il valzer degli incroci infatti dipenderà anche dall'esito delle altre sfide in programma durante la partita di Marassi: Modena-Brescia, Palermo-Frosinone, Cittadella-Bari, Juve Stabia-Reggiana, Mantova-Carrarese. Questa la classifica di Serie B:

Sassuolo 82

Pisa 72

Spezia 63

Cremonese 58

Juve Stabia 54

Catanzaro 49

Palermo 48

Bari 47

Cesena 47

Modena 44

Südtirol 44

Carrarese 44

Reggiana 41

Mantova 40

Frosinone 40

Brescia 39

Salernitana 39

Sampdoria 37

Cittadella 36

Cosenza 30

Cosa succede in caso di pareggio tra Sampdoria e Salernitana

Nel caso in cui tra Sampdoria e Salernitana in campo dovesse maturare il pareggio, di fatto questo risultato sarebbe comunque preziosissimo per i campani. I granata andrebbero a 40 punti – ma sempre in posizione playout – con la Sampdoria che a 38 rimarrebbe sempre a -2 lunghezze dalla squadra di Marino e addirittura potrebbe essere scavalcata dal Cittadella nel caso in cui quesi ultimi dovessero vincere in casa contro il Bari.

Il rischio per i ragazzi di Evani è dunque quello di finire addirittura penultimi. A quel punto bisognerà solo vincere con la Juve Stabia e poi capire tutti gli altri risultati. A quel punto osservato speciale dei blucerchiati sarebbe proprio lo scontro diretto del Tombolato tra Cittadella e Salernitana e gli altri risultati delle varie squadre finite nella lotta per non retrocedere fino all'ultimo turno a seconda degli esiti delle partite giocate nella penultima giornata.