Chi è Vicente Guaita, il portiere del Parma che prenderà il posto dell’infortunato Suzuki

A causa dell’infortunio di Suzuki il Parma ha dovuto tornare sul mercato e sta per ingaggiare lo spagnolo Guaita, che si aggiunge così a Corvi e Rinaldi.

Il Parma ha fatto la sua scelta e dopo aver vagliato diversi profili ha deciso di puntare su Vicente Guaita, sarà lui il nuovo portiere dei gialloblu. Lo spagnolo, classe 1987, era a spasso e per ora farà da riserva a Corvi, ma non è escluso che possa poi diventare titolare. Guaita arriva in Italia e sbarca nella rosa di Cuesta perché a causa del serio infortunio riportato dal portiere giapponese Suzuki, che starà fuori almeno quattro mesi e non tornerà prima del mese di marzo.

La carriera di Vicente Guaita tra Liga e Premier League

Quello di Guaita è un nome che evoca ricordi e storie meravigliose. Perché nell'Italia che vinse il primo Mondiale della sua storia, nel 1934, una delle stelle di nome faceva Guaita. Questo, però, è un portiere spagnolo, classe 1987, che il prossimo 10 gennaio compirà 39 anni. Di sicuro l'esperienza non gli manca. In carriera ha giocato più di 500 partite tra Valencia (sei stagioni), Getafe (quattro), Crystal Palace (cinque) e Celta, con i galiziani ha disputato 34 partite nell'ultimo campionato.

Chi giocherà al Parma: il portiere per ora sarà Corvi

Dalla Liga alla Serie A con un breve break per Guaita che entrerà in lista al posto dell'infortunato Suzuki, operatosi la scorsa settimana in Giappone dove effettuerà la prima parte della riabilitazione. Si erano fatti tantissimi nomi per il posto di portiere del Parma: da Sepe a Consigli passando per Cragno e Rui Patricio. Suzuki per il momento verrà sostituito da Edoardo Corvi, che nel prossimo turno di campionato a 24 anni farà il suo esordio in Serie A. In rosa c'è anche Rinaldi. Le gerarchie difficilmente cambieranno a breve, ma l'innesto di Guaita è importante ed è facile pensare che l'estremo difensore spagnolo sia pronto a togliere il posto ai giovani Corvi e Rinaldi.