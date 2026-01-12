Chi è Robinio Vaz, 18enne da 25 milioni vicino alla Roma che a Marsiglia ha esordito da minorenne

Robinio Vaz è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. L’attaccante francese classe 2007 ha solo 18 anni ed ha esordito col Marsiglia in prima squadra quando era ancora minorenne.

Robinio Vaz sembra essere ormai a un passo dalla Roma. L'attaccante francese classe 2007, nato il 17 febbraio, dovrebbe unirsi a breve alla corte di Gian Piero Gasperini pronto ad accoglierlo dopo i noti problemi in fase offensiva riscontrati in questa stagione. Si tratta di un centravanti importante con grande prospettiva che al Marsiglia in questa stagione ha già segnato 4 gol prima di finire in panchina anche per via di un rinnovo contrattuale non avvenuto che l'ha fatto finire un po' ai margini della squadra di Roberto De Zerbi.

Vaz è cresciuto nel settore giovanile di Sochaux prima di essere acquistato dal Marsiglia che l'ha poi aggregato alla squadra U19 e poi subito in prima squadra. L'OM per lui aveva speso solo 200mila euro e ora si appresta sicuramente a fare un'ottima plusvalenza a prescindere da quali saranno le cifre ufficiali della cessione (pare circa 25 milioni bonus inclusi ndr). Per lui anche 4 presenze in Champions che confermano il talento di un giocatore – francese di origini guineane – cresciuto a 50 km da Parigi e che anche in Nazionale ha fatto intravedere numeri importanti avendo giocato dall'Under 16 all'Under 20 con totale continuità.

Robinio Vaz è alto 185 centimetri ma non è il classico attaccante statico come Ferguson o altri. Si tratta di un giocatore mobile che fa molto movimento su tutto il fronte offensivo dotato anche di buona tecnica come dimostra la sua capacità di andare spesso a servire assist per i compagni. Solo un anno fa, precisamente a gennaio 2025 quando aveva ancora 17 anni diventando maggiorenne solo un mese dopo, De Zerbi decise di farlo esordire in Ligue 1 mettendo in luce un giocatore che dimostrò grande personalità specie per non aver assolutamente risentito di questo debutto distinguendosi in pochissimo tempo. Alla Roma andrà a occupare quella casella in fase offensiva, ma non è detto che possa essere utilizzato anche a supporto della punta.

Robinio Vaz in azione con la maglia del Marsiglia contro il Lens.

Dal punto di vista personale il giocatore mostra sui suoi profili social una vita piuttosto normale per un ragazzo di 18 anni. Chiaramente in bella mostra ci sono foto e video del suo esordio al Marsiglia, dei primi gol segnati in prima squadra e degli allenamenti quotidiani che svolge insieme a tutto il resto della squadra di De Zerbi. Alla Roma per lui sarebbe il primo vero e grande cambiamento della sua carriera specie per l'esorbitante cifra che i giallorossi stanno spendendo pur di averlo in rosa il prima possibile. Il giocatore aveva un contratto fino al 2028 con il Marsiglia ma non ha aperto al rinnovo costringendo il Marsiglia a monetizzare subito su di lui evitando di poterlo perdere a parametro zero.