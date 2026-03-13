Chi è Riccardo Braschi, l’attaccante 19enne che ha esordito con la Fiorentina: esulta come Batistuta

Riccardo Braschi ha esordito a 19 anni in Conference League con la maglia della Fiorentina. L’attaccante è fiorentino doc ed è cresciuto nel vivaio della viola: esulta come Batistuta.

Le lacrime al Franchi davanti a tutto il pubblico della Fiorentina è stata l'immagine più emozionante di Riccardo Braschi, giovane attaccante della Fiorentina, che Paolo Vanoli ha fatto esordire all'età di 19 anni. Classe 2006, il giovane viola è un fiorentino doc e di lui se ne parla da tempo bene per le sue prestazioni e i gol messi a segni con la Primavera della squadra toscana. Un elemento che potrebbe fare comodo alla Fiorentina anche in futuro ma che il tecnico viola ha voluto testare subito già in Conference.

Braschi è entrato in campo nel finale della sfida contro il Rakow al posto di Piccoli e al triplice fischio, dopo il rigore segnato da Gudmundsson è scoppiato in lacrime mentre i compagni lo abbracciavano. Braschi ha compiuto tutta la trafila giovanile proprio nel vivaio della Fiorentina e già con Pioli in panchina durante il ritiro si erano viste cose positive. Da fiorentino doc dunque il suo idolo non poteva che essere Gabriel Omar Batistuta e infatti a ogni gol realizzato replica la sua esultanza con la mitraglia che ha reso famoso il ‘Re Leone' sotto la Curva Fiesole.

Braschi è un giocatore che dalla passata stagione in Primavera con Daniele Galloppa in panchina ha fatto vedere progressi notevoli. La passata stagione l'ha concluso con 14 gol realizzati mentre in quella attuale è fermo a 15 in 24 presenze più 3 assist. Rendimento notevole per un giocatore che nasce punta centrale ma è capace anche di ricoprire diversi altri ruoli in zona offensiva. Buona tecnica individuale e capacità di occupare gli spazi hanno fatto oggi di Braschi uno dei giocatori più interessante del panorama giovanile italiano.

"Mi sono emozionato con Braschi. Sono sentimentale e vedere queste cose mi piace" aveva detto ieri sera Vanoli poco dopo aver rivisto le immagini del giovane attaccante in lacrime. Si tratta di un elemento che potrebbe essere molto importante per la Fiorentina anche in un momento in cui l'attacco non sta dando il suo contributo date le finalizzazioni in rete altalenanti da parte di Kean e Piccoli.

Braschi di fatto è dotato di una buona intelligenza tattica, sa smarcarsi in area di rigore ed è anche prezioso in fase di ripiegamento. Il giocatore sul mercato è già stato attenzionato in più occasioni ma ha rinnovato con la Fiorentina lo scorso anno fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo in favore della viola per altre due stagioni.