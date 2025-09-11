Chi è Rafel Pol, il vice di Luis Enrique che lo sostituirà in panchina dopo la caduta in bici

Luis Enrique sarà costretto a un po' di riposo forzato dopo la caduta in bicicletta durante la sosta per le nazionali che gli è costata la frattura della clavicola. L'allenatore spagnolo è stato operato con successo e dovrà restare in convalescenza per qualche giorno per riprendersi bene prima di tornare ai suoi impegni con il PSG che questa domenica scenderà in campo con il Lens prima di preparare l'esordio nella fase campionato della Champions League contro l'Atalanta.

La stagione entra nel vivo e gli impegni sono ravvicinati, ma il tecnico dovrà rinunciare per un po' a dirigere gli allenamenti seguendo le prescrizioni dei medici. Al suo posto i parigini faranno affidamento su Rafel Pol, suo fidatissimo vice allenatore dall'inizio del 2022 nella nazionale spagnola: il giovane tecnico ha dato il via alle sedute di allenamento al rientro dalla sosta per le nazionali e si accomoderà in panchina nelle prossime partite.

Chi è Rafel Pol, il vice di Luis Enrique

Luis Enrique può pensare sereno al suo recupero perché la squadra è nelle mani di una persona a lui fidata. L'operazione dopo la frattura della clavicola è andata bene ma gli servirà del tempo per rimettersi in sesto prima di tornare in azione in campionato e in Champions League. Al suo posto ad allenare il PSG ci sarà Rafel Pol, vice dai tempi della seconda esperienza con la Spagna ma conosciuto diversi anni prima, quando era un giovanissimo preparatore atletico in Spagna.

Il loro rapporto professionale è cominciato nel 2011, quando Lucho era l'allenatore della Roma: Pol venne assunto per una sola stagione per fare il preparatore atletico e da quel momento ha sempre seguito il suo connazionale in ogni club che ha allenato. Celta Vigo, Barcellona e poi la nazionale spagnola in cui è rimasto anche con Moreno e de la Fuente prima del ritorno di Luis Enrique che lo ha eletto come suo vice, incarico che ha mantenuto anche nel trasferimento a Parigi.

Lo spagnolo ha 38 anni ed è diventato a tutti gli effetti il suo braccio destro, parte integrante anche della sua vita fuori dal campo. Lo scorso novembre è stato colpito da un lutto grave, la morte di sua moglie Raquel dopo una lunga malattia: è stato un momento molto doloroso per Pol che non è mai stato lasciato solo da Luis Enrique che ha fatto per lui una dedica toccante in televisione per commemorare la ragazza appena scomparsa. E le lacrime del vice dopo la vittoria della finale di Champions League contro l'Inter sono state proprio per la donna amata che è rimasta nel cuore di tutti.