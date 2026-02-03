Chi è Oscar Hiljemark, il nuovo allenatore del Pisa più giovane persino di alcuni suoi calciatori

L’ex calciatore di Palermo e Genoa è il nuovo allenatore del Pisa. 33 anni Hiljemark torna in Italia e proverà a salvare il club nerazzurro, esordirà contro il Verona.

Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa. Una scelta totalmente sorprendente. Per sostituire Gilardino, che nonostante l'esonero ha svolto un ottimo lavoro, è stato chiamato questo allenatore svedese nato nel 1992, che l'Italia la conosce bene avendo giocato, non molti anni fa, con Palermo e Genoa. Esordirà venerdì 6 febbraio e lo farà nello spareggio salvezza con il Verona, che si presenterà altrettanto con un nuovo allenatore, Paolo Sammarco, il tecnico della Primavera.

Dal PSV Eindhoven al Palermo

Hiljemark è nato nel giugno del 1992 in Svezia, a Gislaved un paesino di 10 mila abitanti nel sud del paese. La sua carriera ha un avvio rapido. Nel 2010 inizia con l'Elfsborg, due anni dopo è già al PSV Eindhoven. Il salto c'è e arriva quando ha 20 anni. Tre stagioni e un titolo olandese vinto, dopo quello in patria. Nel 2015 passa al Palermo, sbarca in Serie A e si disimpegna bene, in una squadra di buon livello, che cambia allenatori però a raffica.

Poi il Genoa e i Mondiali con la Svezia

Il centrocampista svedese gioca sia come interno come trequartista ed ha la maglia numero 10. Dopo un anno e mezzo passa al Genoa, che lo tiene pochi mesi prima di cederlo al Panathinaikos e riprenderlo. Nell'estate del 2018 gioca i Mondiali di Russia, disputando anche due partite. Da quel momento in poi i problemi fisici aumentano, le presenze sono poche tra Dinamo Mosca e Aalborg, in mezzo un altro ritorno a Marassi. Nel 2021 a 28 anni lascia il calcio giocato. Un peccato considerata l'età e la sua bravura.

Hiljemark impegnato con la maglia del Palermo, in questa foto con Gobbi.

La carriera da allenatore dello svedese

Ma il ragazzo non si perde d'animo, non lascia il suo mondo ed entra nello staff tecnico dell'Aalborg, club danese che lo promuove poi prima vice-allenatore e poi allenatore in proprio. Non riesce a salvare la squadra, ma praticamente la riporta in prima divisione, il campionato non lo termina perché viene esonerato dopo l'accordo con l'Elfsborg, la squadra con cui ha iniziato la sua carriera da calciatore. Due stagioni con gli svedesi: settimo e ottavo. Ora, a 33 anni e mezzo, è il nuovo allenatore del Pisa, che gli ha proposto un contratto di un anno e mezzo.

Hiljemark immortalato durante la partita tra Tottenham ed Elfsborg di Europa League.

Come giocherà il Pisa: difesa a 3 confermata

Sky fa sapere che il Pisa ha iniziato a seguirlo molto tempo fa. Il gruppo che fa scouting osservando un centrocampista, poi prelevato un anno e mezzo fa, Malthe Hojholt, ha scoperto che il suo Aalborg aveva una intensità pazzesca e un gioco molto brillante. Già in estate fu contattato Hijlemark, che non se la sentì, ora ha detto sì.

Il Pisa continuerà a giocare con la difesa a 3, il suo schema prediletto è il 3-4-3. Nella squadra nerazzurra troverà quattro calciatori che sono più grandi di lui: il colombiano Cuadrado, il portiere Nicolas Andrade, lo spagnolo Raul Albiol e il capitano Caracciolo.