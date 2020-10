Mikkel Damsgaard continua a stupire la Sampdoria. Dopo l'esordio da titolare nell'ultimo match di campionato al Franchi tra i blucerchiati e la Fiorentina, il talento classe 2000 questa sera è andato in gol con la Danimarca contro Malta nella partita di qualificazione agli Europei U21. Un vero e proprio Magic momenti per lui che si era già messo in evidenza bene nella prima giornata contro la Juventus nonostante la pesante sconfitta e la prestazione opaca dei ragazzi di Ranieri.

In realtà di Damsgaard il calcio italiano sentirà parlare tanto dato che questo ragazzo, che nasce come centrocampista, ma che può giocare anche come esterno nella zona nevralgica del campo, è stato pagato dai blucerchiati circa 6.5 milioni di euro. Una cifra che rappresenta ad oggi il massimo incasso del Nordsjaelland, il club danese proprietario inizialmente del cartellino del giocatore. Superati infatti i 4,5 milioni incassati in estate dal Bologna per la cessione di Skov Olsen.

Chi è Mikkel Damsgaard, il talento danese della Sampdoria

Mikkel Damsgaard nasce il 3 luglio del 2000 a Jyllinge, una città situata sulle rive orientali del fiordo di Roskilde, a circa 40 km a ovest di Copenaghen, in Danimarca. Di lui si parla subito un gran bene. Ha iniziato a giocare a calcio a Jyllinge (la sua città natale) per ben otto anni visto che suo padre era uno degli allenatori.

Durante una partita dello Jyllinge, Damsgaard è stato notato da uno degli osservatori del Nordsjælland che ha subito deciso di contattare Mikkel. Da quel momento in poi è iniziata la sua carriera che l'ha poi portato ad esordire tra i professionisti il 27 settembre 2017, a soli 17 anni, fornendo un assist nella partita di Coppa di Danimarca vinta 0-4 contro il Vejgaard.

Caratteristiche tecniche e ruolo preferito in campo

Damsgaard è un centrocampista di costruzione, un organizzatore di gioco. Un centrocampista centrale sinistro in una linea mediana a 3, proprio il ruolo in cui era stato schierato titolare da Ranieri nella sfida poi vinta dalla Sampdoria contro la Fiorentina. Il talento danese è però bravo anche a svolgere il ruolo di trequartista (come è accaduto più volte in nazionale), vista la sua grande dote tecnica e l’ottima visione di gioco.

Nella vita privata ha come unico rimpianto quello di aver dovuto lasciare gli studi troppo presto per via dei tanti impegni calcistici. Ma si è ripreso iniziando a frequentare dei corsi di recupero online. Al termine della stagione scorsa ha vinto il premio di Miglior giovane giocatore della Superliga danese. E oggi la Serie A rappresenta il suo grande regalo dopo tanti sacrifici.