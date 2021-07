Nel corso della finale degli Europei Inghilterra-Italia in campo è sbucato un invasore, un uomo che era in grande forma considerato che a fatica gli steward lo hanno bloccato. Adam Harison è stato fermato poco prima che arrivasse nell'area di rigore di Donnarumma. Solo chi era allo stadio di Wembley ha assistito in diretta a quelle scene, perché la Uefa vieta che le telecamere televisive inquadrino chi fa invasione in campo.

La fuga di Adam Harison bloccato dagli steward

Sul terreno di gioco di Wembley è apparso dunque Adam Harison, che con una certa velocità è riuscito a eludere gli steward che presidiano le tribune e poi li ha seminati attraversando quasi l'intero terreno di gioco. Harison prima della finale aveva postato dei video sui social in cui mostrava prima il suo arrivo allo Stadio e poi aveva mostrato la sua esultanza per il gol dell'Inghilterra, il gol di Luke Shaw. Poi il ragazzo si è tolto la maglietta ed è scattato come un centometrista, e con scaltrezza ha evitato diversi tentativi di placcaggio prima di essere preso e portato fuori dal rettangolo verde.

L'invasore di Italia-Inghilterra è un musicista

Il Sun ha svelato chi è Adam Harison, che è conosciuto al grande pubblico inglese in quanto membro della boyband ‘New Priority' ed ha preso parte al talent show Little Mix The Search, andato in onda nel 2020 sulla BBC. Ora ha avuto un enorme balzo di popolarità, su Instagram ha postato la foto del placcaggio e a corredo in modo fin troppo scanzonato ha dichiarato: "Alla fine… amo il mio Paese, l’ho fatto per divertirmi. Stasera nient’altro che amore e rispetto per l’Inghilterra. BIG LOVE PEOPLE. Sempre".