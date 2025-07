Chi è Joao Mario, il nuovo acquisto della Juventus arrivato dal Porto nell’affare con Alberto Costa

La Juventus mette a segno un altro colpo di mercato dopo David e Conceicao. I bianconeri si sono assicurati Joao Mario dal Porto. Il terzino destro classe 2000 a 25 anni si trasferisce alla corte della Vecchia Signora nell'ambito dell'affare che ha visto fare il percorso inverso ad Alberto Costa. Di fatto si tratta di uno scambio di terzini destri ma con la Juventus che incassa anche una cifra pari a 3 milioni più 1 di bonus. Il Porto ha superato la concorrenza dello Sporting Lisbona per arrivare al terzino destro che Giuntoli aveva portato in Italia lo scorso mercato di gennaio per 13,8 milioni prendendolo dal Vitoria Guimaraes.

Per lui solo 14 presenze in 6 mesi condite da 3 assist e 3 cartellini gialli. Nel mezzo anche il gol al Venezia nell'ultima giornata poi annullato. Di fatto il suo impiego in campo è arrivato solo in un secondo momento dopo il suo arrivo, al termine di una prima fase di ambientamento. Nel frattempo però il progetto sportivo della Juventus è cambiato e l'addio di Giuntoli con il conseguente addio di Comolli, ha portato il dirigente bianconero a non puntare più sul giocatore che invece aveva tanto mercato in Portogallo. E così la Juventus non ci perde nulla, anzi, guadagna qualcosina, più un giocatore da poter utilizzare nello stesso ruolo senza lasciare vuoti e con un'esperienza maggiore di Alberto Costa.

Alberto Costa in azione con la Juventus al Mondiale per Club.

Domani sarà dunque il giorno di Joao Mario che si aggrega alla Juventus e svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto per poi mettersi subito a disposizione di Tudor. Chi lo conosce lo descrive come un terzino moderno, esplosivo, forte, veloce e abile nell'uno contro uno con una porte intelligenza tattica e capacità difensive sempre più in crescita. Andrà a coprire un ruolo che alla Juventus era stato occupato qualche anno fa da un altro portoghese come Cancelo che nella Torino bianconera ha sicuramente lasciato ottimi ricordi.

Joao Mario nasce come esterno offensivo ma oggi è considerato come un terzino completo. Un investimento mirato per la Juventus che ha puntato su un profilo moderno e con mentalità vincente e soprattutto con ampi margini di crescita davanti. Joao Mario, dopo essere cresciuto nel vivaio del Porto, è poi approdato anche nelle giovanili del Portogallo. A Oporto ha raccolto qualcosa come 181 presenze in prima squadra condite da 5 gol e 26 assist mentre sono 3 le presenze con la Nazionale maggiore. Giocatore ammirato anche al Mondiale per Club capace di distinguersi anche con un assist contro l'Inter Miami.

Joao Mario col Porto al Mondiale per Club contro l’Inter Miami.

Le cifre dell'operazione tra Juventus e Porto

Le cifre dell'operazione verranno svelate chiaramente nel comunicato ufficiale che sarà diramato presto dalla Juventus ma secondo quanto riferisce Sky l'affare si sarebbe chiuso con Alberto Costa venduto al Porto per 16 milioni mentre Joao Mario acquistato per 12. Alla Juventus va dunque anche un conguaglio in denaro da 3 milioni di euro più un altro milione di bonus.