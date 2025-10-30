Chi è Giovanni Percassi, nipote e figlio d’arte esploso nel settore giovanile dell’Atalanta

Giovanni Percassi è il figlio dell’amministratore delegato del club, Luca, e dunque nipote del presidente della società lombarda, Antonio. Il profilo del 17enne andato in gol con la primavera della Dea.

Giovanni Percassi ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio chiaramente all'Atalanta. Il cognome di fatto non è nuovo alla società bergamasca. Il centrocampista classe 2008 ha 17 anni ed è il figlio dell’amministratore delegato del club, Luca, e dunque nipote del presidente della società lombarda, Antonio. Insomma, per Giovanni l'Atalanta è praticamente la sua famiglia in tutti i sensi. Cresciuto nel settore giovanile della Dea oggi è uno dei calciatori più promettenti della rosa della squadra Primavera.

Nella serata di ieri, mentre si giocavano alcune parte del turno infrasettimanale di Serie A lui scendeva in campo con la sua squadra. Nei trentaduesimi di finale della Coppa Italia Primavera, i nerazzurri di mister Bosi hanno superato la Pro Vercelli accedendo così ai sedicesimi di finale della competizione. Al Centro Bortolotti l’Atalanta si aggiudica il match contro i piemontesi per 6-1 e Percassi è autore di uno dei gol della partita.

Il suo destro incrociato mette praticamente al sicuro il risultato. Le sue qualità sono enormi e il ragazzo sembra stia crescendo davvero bene in una società sana, forte e che ha grande attenzione al settore giovanile. Percassi debuttò nella Primavera dell’Atalanta in Youth League qualche mese fa in una partita terminata con una sconfitta pesante contro il PSG (5-1). Il giocatore ebbe comunque un momento da ricordare visto il suo esordio ufficiale. Il giovane esterno esordì in una cornice prestigiosa come la competizione europea.

L’esordio di Percassi contro il PSG in Youth League.

Sugli spalti a guardando anche lo stato maggiore della società: presenti in tribuna Luca e Stefano Percassi, il co-chairm Stephen Pagliuca, il direttore sportivo Tony D’Amico, l’amministratore delegato Andrea Fabris e i responsabili del settore giovanile Roberto Samaden e Giancarlo Finardi. Occhi puntati su questo ragazzo che può giocare come centrocampista, soprattutto esterno, capace di ottimi inserimenti e dotato anche di un buon tiro. Per lui già tre presenze in stagione con la Primavera e la consapevolezza che continuando così potrebbe anche sognare un giorno l'esordio in Serie A.