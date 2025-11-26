Chi è Estevao, il talento del Chelsea che ha oscurato Yamal e ha una clausola per il Pallone d’Oro

Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, noto come Estevao, è il talento brasiliano del Chelsea ha illuminato la notte dei Blues battendo il Barcellona in Champions. Il suo gol è una perla. A soli 17 anni ha già una clausola milionaria in caso di vittoria del Pallone d’Oro entro il 2033.

All'anagrafe è Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. Oggi è noto semplicemente come Estevão. Talento brasiliano di soli 18 anni che nella notte di Champions di martedì ha trainato il Chelsea capace di battere il Barcellona di Yamal. Estevao era stato acquistato dal Palmeiras con un contratto firmato fino al 2033 per una cifra che si aggirava intorno ai 40 milioni di euro più 25 di bonus. Attaccante molto agile che può giocare sia come ala destra, sua posizione preferita, che come seconda punta, è stato capace di mettere a segno un gol straordinario contro i catalani.

Questo a conferma del suo straordinario talento e quel soprannome che già dal Mondiale Under 17 del 2023 con il Brasile gli avevano affibbiato: ‘Messinho'. Oggi Estevao però non vuole camminare in parallelo con quel pesante soprannome ma preferisce andare avanti per la sua strada con tutta l'umiltà che lo contraddistingue, proprio come spiegato da Enzo Maresca, suo allenatore ai Blues, nel corso dell'intervista di ieri rilasciata a Sky Sport: "È un giocatore vecchio stampo, non ama stare sui social e al cellulare".

Estevao è stato dunque preso dal Chelsea dopo un esborso di denaro importante fatto dai Blues che hanno anche sottoscritto una particolare clausola col Palmeiras per la cessione del cartellino. Estevao infatti, nel caso in cui dovesse vincere il Pallone d'Oro entro il 2033, permetterà al club brasiliano di incassare ulteriori 4 milioni di euro. L'accordo col Palmeiras fu fatto dal Chelsea quando Estevao aveva 17 anni e per questo si è potuto trasferire in Inghilterra solo al compimento della maggiore età arrivando così a Londra in questa estate 2025. Un jolly d'attacco perfetto per Maresca che era stato già protagonista col Chelsea dopo la vittoria del Mondiale per Club.

Le parole di Maresca su Estevao e il suo uso di social e smartphone

Maresca nel corso dell'intervista post Chelsea-Barcellona ha tracciato brevemente il profilo di Estevao descrivendolo come un giocatore d'altri tempi, diversi dalla generazione di giovani attuale. Estevao ha un suo profilo Instagram come ormai tutti i calciatori del mondo, ma Maresca giura che non è una sua priorità: "È un ragazzo speciale perché oggi a 17-18 anni è tutto abbastanza complicato per diverse ragioni ma la cosa bella sua è che sembra un ragazzo vecchio stile, vecchio tempo – spiega Maresca -. Estevao non è legato a social o telefono e poi ha la mamma e il papà, che ha conosciuto quando è arrivato, che sempre con lui e li vedo spesso al centro sportivo e sono delle persone davvero normali, e questo si vede anche nel ragazzo che ha sempre atteggiamenti belli che ha voglia di imparare".

Umiltà dunque la parola d'ordine per definire questo giocatore che nella notte di Champions dello Stamford Bridge ha brillato contro il Barcellona di Yamal, altro grande talento del nostro calcio che si appresta ad aprire un duello interessante per il futuro stile Messi-Cristiano Ronaldo. Ad oggi però Estevao deve concentrarsi sul presente, sul Chelsea e su Maresca che in quanto a giovani talenti è sempre stato abilissimo. Dalla sua il tecnico ha anche la tranquillità di poter vedere Estevao col Brasile allenato dal connazionale Carlo Ancelotti: "Quando è con la Nazionale del Brasile di Ancelotti mi sento tranquillissimo". Insomma, un brasiliano emergente nel calcio che sta crescendo in un club inglese ma sotto la lente di due allenatori italiani che di certo potranno insegnargli tanto per farlo esplodere.