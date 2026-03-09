Chi è Edoardo Motta, il portiere della Lazio che a 21 anni si ritrova titolare all’improvviso

Provedel ha dato forfait e la Lazio si ritrova a giocare le ultime partite del campionato – compresa anche un'eventuale finale di Coppa Italia – senza il proprio portiere titolare. Un trauma alla spalla che necessità di un intervento chirurgico e chiude così anzitempo la sua annata in biancoceleste. Una mazzata? Per Sarri forse è anche l'opportunità di vedere all'opera Edoardo Motta che con ogni probabilità sarà lui il nuovo estremo difensore titolare, con Furlanetto a fare da secondo e uno tra Pannozzo e Bosi (entrambi in Primavera) come terzo.

Motta è nuovo per la Serie A, ma non per gli amanti del calcio italiano. Nella stagione scorsa infatti è stato alla Reggiana in Serie B che è riuscita ad evitare una retrocessione che sembrava ormai certa. Il 21enne di Biella a settembre ha anche debuttato con la nazionale U21 e rispetto alla stagione passata – dove era il secondo di Bardi titolare – ha giocato titolare in serie cadetta per tutte le partite fin quando è statyo acquistato dalla Lazio. Il salto, insomma, sarà enorme considerando che sarà schierato dall'inizio in Lazio-Sassuolo di stasera che chiuderà questo turno di campionato.

Edoardo Motta con la maglia della Lazio.

Motta è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ma anche militato anche con altre squadre come Alessandria e Monza (in Brianza vincerà anche il campionato Primavera 2). La Reggiana si accorge di lui e lo promuove in prima squadra in Serie B dove però svolgerà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Bardi prima di ritrovarsi titolare ai nastri di partenza di questa stagione. Fisico imponente con un'altezza da 194 centimetri e un peso di 90 chili, Motta è però molto agile e reattivo tra i pali dotato anche di una grande bravura nelle uscite, copertura degli spazi e partecipazione alla manovra di gioco dalla difesa. Insomma, ha tutte le caratteristiche giuste per fare il suo esordio in Serie A.

Il suo idolo è da sempre Petr Cech: "Ho cominciato a fare il portiere guardando lui" aveva detto durante la conferenza stampa di prestazione alla Lazio aggiungendo – Se sono qui immagino che un giorno ci sarà la prospettiva di diventare titolare ma non spingo, aspetto il mio momento per sfruttarlo al meglio". Dopo la cessione di Mandas, la Lazio ha deciso dunque di puntare su un giovane talento italiano pronto a scrivere il suo percorso proprio in maglia biancoceleste crescendo sotto le indicazioni di un estremo difensore esperto come Provedel che da oggi gli concederà il posto guardandolo dalla tribuna difendere i pali della Lazio contro il Sassuolo all'Olimpico.