Chi è Dominic Vavassori, l’attaccante dell’Atalanta catapultato in 2 giorni dalla Serie C alla Champions

Un'occasione più unica che rara per Dominic Vavassori che la prima squadra dell'Atalanta l'aveva già vista quando c'era in panchina ancora Gian Piero Gasperini. Anche quest'anno però, l'attaccante classe 2005 in forza alla squadra bergamasca nel campionato di Serie C, è stato richiamato per essere protagonista pure in Champions League. Raffaele Palladino l'ha voluto fortemente in gruppo anche per ovviare alle assenze per infortunio di De Ketelaere e Raspadori.

Per il momento, in attesa delle convocazioni, Vavassori si è allenato con De Roon e compagni. Un ingresso nella lista convocati appare vicino ma nel frattempo il giovane italo-brasiliano originario di Ornago, un comune italiano di 5431 abitanti della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia, si gode il momento. Autentica certezza del campionato di Serie C girone C, tra la scorsa stagione e quella attuale ha già messo a segni diversi gol tant'è che al momento è fermo a 8 realizzazioni più 5 assist e ora spera di esplodere anche con la prima squadra.

Vavassori è di fatto un prodotto del settore giovanile dell'Atalanta con cui però sta giocando regolarmente in Serie C con la squadra Under 23 dei bergamaschi. Maturato nella Tritium, squadra di Trezzo d'Adda, Vavassori era precedentemente cresciuto alla Buraghese dove suo papà era l'allenatore. Nascita bergamasca, origini carioca da parte di madre, oggi Vavassori è diventato il fulcro del settore giovanile della Dea e la convocazione in prima squadra in occasione della partita di Champions contro il Borussia Dortmund sembra essere solo l'inizio.

Giocatore tecnico, capace di mettere in difficoltà le difese avversarie con la sua imprevedibilità, Vavassori ha anche un grande senso del gol. Per lui la passata stagione, tra campionato, Coppa Italia e playoff, ben 15 gol e 4 assist, che hanno portato la squadra Under 23 dell'Atalanta a sfiorare un'incredibile promozione in Serie B. Quest'anno il rendimento è di 9 gol e 5 assist – compresa la rete in Coppa Italia – con l'Atalanta Under 23, relegata nel girone C, speranzosa di potersi conquistare anche in questa stagione un piazzamento nei playoff.