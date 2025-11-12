Che fine ha fatto Thiago Motta dopo l’esonero dalla Juventus: l’allenatore è ancora senza squadra

Thiago Motta si sta godendo il relax della famiglia dal suo esonero alla Juventus. Nessuna squadra, specie Atalanta e Fiorentina, ha puntato su di lui dopo gli esoneri di Juric e Pioli.

Al termine del campionato 2023/2024 mezza Serie A e anche qualche squadra d'Europa erano sulle tracce di Thiago Motta. L'allenatore, protagonista del ritorno in Champions del Bologna, accettò poi il ricco triennale fino al 30 giugno 2027 proposto dalla Juventus che ufficializzò il suo arrivo il 12 giugno 2024. Thiago Motta avrebbe percepito un ingaggio lordo di circa 5,5 milioni di euro a stagione, a cui vanno aggiunti altri 2-3 milioni di euro lordi per il suo staff. Ebbene l'allenatore, a seguito di alcuni risultati non proprio positivi fu esonerato ancor prima che la stagione finisse lasciando il posto a Tudor che ha poi guidato la squadra fino al termine della stagione per poi proseguire al Mondiale per Club finendo per essere esonerato anch'egli lasciando oggi il posto a Spalletti.

Nel corso delle settimane dunque, non solo la Juventus, ma anche altre squadre hanno cambiato allenatore. Dalla Fiorentina al Genoa passando per l'Atalanta, nessuno ha pensato a Thiago Motta. Nemmeno la stessa Juventus che con una dirigenza nuova e con la consapevolezza di averlo ancora sotto contratto avrebbe potuto dargli un'altra possibilità. Di fatto l'allenatore più ambito del calcio italiano al termine della stagione 2023/2024 oggi a distanza di un anno non gode più dello stesso appeal e continua a godersi la sua vita insieme alla sua famiglia come testimoniano le ultime foto postate.

Thiago Motta alla Juventus con Danilo.

Numeri alla mano, e considerando anche quanto già versato, per Motta e i suoi collaboratori la Juventus dovrà ancora corrispondere circa 15-16 milioni di euro lordi complessivi fino alla scadenza del contratto. Ecco perché forse la Vecchia Signora si aspettava che qualcuno, forse una tra Atalanta e Fiorentina, alla fine avrebbero puntato su Thiago. Quest'ultimo sarebbe stato anche contattato dalla Dea insieme a Mancini e Palladino prima di scegliere proprio l'ex allenatore della Fiorentina per guidare Scamacca e compagni dopo l'esonero di Juric.

Oggi Thiago Motta dunque resta ancora fermo. Si gode la famiglia, il relax e i momenti spensierati insieme a moglie e figli. In una delle ultime foto pubblicate su Instagram da sua moglie Angela Lee Motta, l'ex allenatore della Juventus è stato immortalato in uno scatto mentre guarda il cellulare seduto comodamente al tavolo. "Meravigliosi giorni di riposo. Erano pochi ma ne abbiamo goduto al 100%" scrive sua moglie postando quegli scatti. Motta sorridente e tranquillo mentre in quelle settimane – era precisamente il 7 ottobre – tanti tifosi della Juve lo rimpiangevano.

Diversi sono stati infatti i commenti di sostenitori bianconeri che sotto a quel post hanno invitato il tecnico a rifarsi sotto con la società. "Thiagone mio come mi dispiace per come ti hanno trattato, mi manchi – scrive qualcuno mentre tanti altri scrivono più o meno la stessa frase -. Torna mister". Erano i giorni in cui la Juventus di Tudor iniziava a perdere colpi tra pareggi, prestazioni negative e qualche mugugno dei giocatori. Presto per dire che quella di Motta sarà una stagione lontano dalle panchine, non è detto che qualcuno prima o poi pensi a lui altrimenti si potrebbero aprire le porte dei tanti campionati esteri.