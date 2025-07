Che fine ha fatto a 29 anni Alen Halilovic, il ‘nuovo Modric’ che al Milan non giocò mai

Alen Halilovic ha compiuto 29 anni lo scorso 18 giugno e dei paragoni che ai suoi esordi si facevano col connazionale Luka Modric, croato e faro del centrocampo come lui, ormai non c'è più traccia. Così come non c'è delle sue giocate, visto che è completamente sparito dal calcio di alto livello. Halilovic, che non si può che definire un flop nei suoi pochi mesi trascorsi al al Milan, ha giocato nelle ultime due stagioni nel Fortuna Sittard in Olanda, ma il club di Eredivisie – riferiscono i media locali – vorrebbe liberarsi dell'ultimo anno del suo contratto, giudicato oneroso in rapporto al contributo offerto. Al di là di voci non confermate su un paio di piste nella Major League Soccer, l'unica offerta ad ora accertata è quella del Qarabag, campione dell'Azerbaigian.

La carriera di Alen Halilovic, il ‘nuovo Modric' su cui scommise il Milan: zero presenze in Serie A

Cresciuto nella Dinamo Zagabria, Alen Halilovic firmò per il Barcellona a 17 anni: in quel momento in molti erano convinti che il centrocampista croato potesse essere rapidamente inserito nella prima squadra. Tuttavia all'epoca il reparto mediano della squadra catalana comprendeva gente come Busquets, Iniesta e Xavi, quindi trovare spazio era davvero ai confini dell'impossibile. Col Barça il croato giocò una stagione nella squadra B, collezionando una sola presenza in Coppa del Re in prima squadra: sarebbe rimasta l'unica della sua carriera, visto che l'estate successiva fu ceduto in prestito allo Sporting Gijon e poi l'anno dopo si trasferì a titolo definitivo all'Amburgo.

Una stagione in Germania, poi una in Spagna al Las Palmas, finché nel luglio del 2018, a 22 anni, il Milan se lo assicurò a parametro zero, pensando di aver fatto un colpaccio o quanto meno un affare low cost in un momento di difficoltà finanziarie, essendo anche reduce dall'esclusione dalle coppe europee per via delle sanzioni UEFA. Halilovic non riuscì a lasciare il segno in rossonero, collezionando solo tre presenze in Europa League e nessuna in Serie A, per un totale di appena 60 minuti giocati.

Leggi anche Perché ad ogni gol fatto da Camarda nel Lecce il Milan dovrà pagare una cifra sostanziosa

Alen Halilovic schierato titolare in un Milan–Dudelange di Europa League nel novembre 2018

Il croato dichiarò di non aver capito le ragioni del suo scarso impiego, nonostante pensasse di fare bene in allenamento, e di aver chiesto spiegazioni all'allora tecnico del Milan Gattuso, che gli avrebbe risposto di avere pazienza, mentre intanto preferiva puntare su giocatori come Biglia, Kessié, Bakayoko e Bonaventura. A gennaio 2019, dopo appena sei mesi al Milan, Halilovic fu ceduto in prestito allo Standard Liegi. Il suo contratto con il club rossonero fu poi risolto consensualmente nell’ottobre 2020, dopo un altro prestito annuale all'Heerenveen.

Il Fortuna Sittard vuole liberarsi di Halilovic per prendere Ihattaren: per Alen c'è la pista azera

Poi Birmingham, Reading, Rijeka e Fortuna Sittard, per un totale di 12 squadre: nessuna ha evidentemente mai visto in Halilovic un calciatore su cui puntare. Col Fortuna Alen ha un contratto fino al 30 giugno 2026, ma il club della massima serie olandese vorrebbe prendere un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, il problematico (chiedere a Juventus e Sampdoria) Mohamed Ihattaren, che milita nell'RKC Waalwijk, appena retrocesso in seconda divisione. Ma per poter acquistare Ihattaren, il Fortuna deve prima liberarsi di Halilovic, che rappresenta un grosso peso a bilancio. Alen non ha molte opzioni sul tavolo, la più concreta è quella azera del Qarabag. Non era questa esattamente la carriera che il ‘nuovo Modric' sperava di avere.